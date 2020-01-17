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Şırıngalı çikolatayla ölen Miraç Umut Bilge’nin karnesini annesi aldı

Diyarbakır'da şırıngalı çikolata kapağının boğazına kaçması sonucu yaşamını yitiren ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Miraç Umut Bilge'nin karnesini anne Gülşen Bilgi aldı. Acılı anne, "Oğlumun ilk karnesi değildi ama son karnesi oldu. Bunu bir ömür boyu saklayacağız, çünkü oğlumdan kalan son hatıra" dedi.

17.01.2020 16:49 - Son Güncelleme: 17.01.2020 16:54
Şırıngalı çikolatayla ölen Miraç Umut Bilge’nin karnesini annesi aldı

Diyarbakır'da, 2019- 2020 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın yarıyıl tatiline girmesiyle, 1900 okulda eğitim gören yaklaşık 500 bin öğrenci karne aldı. Geçen 5 Aralık günü şırıngalı çikolata kapağının boğazına kaçması sonucu ölen ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Miraç Umut Bilge'nin annesi Gülşen Bilgi ise, en acı karne törenini yaşadı.

Şırıngalı çikolatayla ölen Miraç Umut Bilge’nin karnesini annesi aldı

'OĞLUMUN İLK KARNESİ DEĞİLDİ AMA SON KARNESİ OLDU'
Diyarbakır Yenişehir Seyrantepe İlkokulu'na gidip oğlunun karnesini alan anne Bilgi, "Oğlum yaşasaydı bugün beraber gidip karnesini alacaktık ama kısmet olmadı" dedi.

Şırıngalı çikolatayla ölen Miraç Umut Bilge’nin karnesini annesi aldı

Tek başına giderek oğlunun karnesini aldığını ve çok üzgün olduğunu ifade eden anne, "Oğlumun ilk karnesi değildi ama son karnesi oldu. Bunu bir ömür boyu saklayacağız, çünkü oğlumdan kalan son hatıra. Acımızı hala yaşıyoruz, acımız çok taze" diye konuştu.

Şırıngalı çikolatayla ölen Miraç Umut Bilge’nin karnesini annesi aldı

'DAVAYLA İLGİLİ BİR GELİŞME YOK'
Oğlunun ölümüne neden olan şırıngalı çikolata firması hakkında şikayetçi olduklarını hatırlatan Gülşen Bilgi, davayla ilgi henüz bir gelişme olmadığını söyledi. Bilgi, "Bütün o ürünler o zaman toplatıldı, Allah razı olsun bakanlıktan.

Şırıngalı çikolatayla ölen Miraç Umut Bilge’nin karnesini annesi aldı

Sonuç ne olacak bilmiyoruz. Ama inşallah iyi olur, hayırlısı olur. Oğlumun ve diğer çocuğun bu acıdan sonra boş gitmesini istemiyoruz. İnşallah hiçbir çocuk ve ailesi bir daha böyle bir şey yaşamaz" dedi.

Şırıngalı çikolatayla ölen Miraç Umut Bilge’nin karnesini annesi aldı
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