Şırıngalı çikolatayla ölen Miraç Umut Bilge’nin karnesini annesi aldı
Diyarbakır'da şırıngalı çikolata kapağının boğazına kaçması sonucu yaşamını yitiren ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Miraç Umut Bilge'nin karnesini anne Gülşen Bilgi aldı. Acılı anne, "Oğlumun ilk karnesi değildi ama son karnesi oldu. Bunu bir ömür boyu saklayacağız, çünkü oğlumdan kalan son hatıra" dedi.
17.01.2020 16:49
- Son Güncelleme: 17.01.2020 16:54
Diyarbakır'da, 2019- 2020 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın yarıyıl tatiline girmesiyle, 1900 okulda eğitim gören yaklaşık 500 bin öğrenci karne aldı. Geçen 5 Aralık günü şırıngalı çikolata kapağının boğazına kaçması sonucu ölen ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Miraç Umut Bilge'nin annesi Gülşen Bilgi ise, en acı karne törenini yaşadı.
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