GaleriYaşam

Sindirella market alışverişi yapsaydı ne alırdı? İşte süper kahramanların alışveriş halleri...

Ressam Linda Bouderbala; Sindirella, Deadpool, Temel Reis, Catwoman gibi kahramanların süper markete girdiğini hayal ederek çizim yaptı. Bouderbala, çalışmasını anlatırken, "Eğer sevdiğim karakterler markete gidip alışveriş yapabilselerdi ne satın alırlardı diye düşündüm ve hayal gücüm beni bunları çizmeye yönlendirdi" dedi. İşte süper kahramanlar ve sevilen çizgi film karakterlerinin süper market alışverişindeki halleri...

13.06.2019 12:04 - Son Güncelleme: 13.06.2019 12:04
Sindirella market alışverişi yapsaydı ne alırdı? İşte süper kahramanların market alışverişindeki halleri...

Deadpool

Sindirella market alışverişi yapsaydı ne alırdı? İşte süper kahramanların market alışverişindeki halleri...

Pennywise

Sindirella market alışverişi yapsaydı ne alırdı? İşte süper kahramanların market alışverişindeki halleri...

Mario

Sindirella market alışverişi yapsaydı ne alırdı? İşte süper kahramanların market alışverişindeki halleri...

Rapunzel

Sindirella market alışverişi yapsaydı ne alırdı? İşte süper kahramanların market alışverişindeki halleri...

Temel Reis

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Yeşilçam'ın efsane filmi Şendul Şaban'da oynayan küçük kız bakın kim! Çok şaşıracaksınız
Yeşilçam'ın efsane filmi Şendul Şaban'da oynayan küçük kız bakın kim! Çok şaşıracaksınız