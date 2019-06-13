Sindirella market alışverişi yapsaydı ne alırdı? İşte süper kahramanların alışveriş halleri...
Ressam Linda Bouderbala; Sindirella, Deadpool, Temel Reis, Catwoman gibi kahramanların süper markete girdiğini hayal ederek çizim yaptı. Bouderbala, çalışmasını anlatırken, "Eğer sevdiğim karakterler markete gidip alışveriş yapabilselerdi ne satın alırlardı diye düşündüm ve hayal gücüm beni bunları çizmeye yönlendirdi" dedi. İşte süper kahramanlar ve sevilen çizgi film karakterlerinin süper market alışverişindeki halleri...
13.06.2019 12:04
- Son Güncelleme: 13.06.2019 12:04
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