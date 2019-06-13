Yeşilçam'ın efsane filmi Şendul Şaban'da oynayan küçük kız bakın kim! Çok şaşıracaksınız

Yeşilçam'ın en sevilen filmlerinden biri Şendul Çaban'dı. Çalıştığı fabrikadan maaşına zam isterken işten kovulan Şaban'la, sekreterlik yapan karısının hikayesini anlatan Şendul Şaban'da, Kemal Sunal herkesi kendine hayran bırakmıştı. Peki o filmde Kemal Sunal'ın kızını canlandıran kız çocuğunun kim olduğunu biliyor musunuz? Duyunca çok şaşıracaksınız.

13.06.2019 11:39 - Son Güncelleme: 13.06.2019 11:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





