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Yeşilçam'ın efsane filmi Şendul Şaban'da oynayan küçük kız bakın kim! Çok şaşıracaksınız

Yeşilçam'ın en sevilen filmlerinden biri Şendul Çaban'dı. Çalıştığı fabrikadan maaşına zam isterken işten kovulan Şaban'la, sekreterlik yapan karısının hikayesini anlatan Şendul Şaban'da, Kemal Sunal herkesi kendine hayran bırakmıştı. Peki o filmde Kemal Sunal'ın kızını canlandıran kız çocuğunun kim olduğunu biliyor musunuz? Duyunca çok şaşıracaksınız.

13.06.2019 11:39 - Son Güncelleme: 13.06.2019 11:44
Yeşilçam'ın efsane filmi Şendul Şaban'da oynayan küçük kız bakın kim! Çok şaşıracaksınız

Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden biri de Şendul Şaban'dı.

Çalıştığı fabrikadan maaşına zam isterken işten kovulan Şaban'la, sekreterlik yapan karısının hikayesini anlatan Şendul Şaban'da, Kemal Sunal'ın kızını canlandıran çocuk oyuncunun aslında kim olduğunu öğrenenler çok şaşırıyor.

Yeşilçam'ın efsane filmi Şendul Şaban'da oynayan küçük kız bakın kim! Çok şaşıracaksınız

Kayhan Yıldızoğlu

Yeşilçam'ın efsane filmi Şendul Şaban'da oynayan küçük kız bakın kim! Çok şaşıracaksınız

Aydın Babaoğlu

Yeşilçam'ın efsane filmi Şendul Şaban'da oynayan küçük kız bakın kim! Çok şaşıracaksınız

Rüştü Asyalı

Yeşilçam'ın efsane filmi Şendul Şaban'da oynayan küçük kız bakın kim! Çok şaşıracaksınız

Ebru Şallı

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