Simpsonlar’ın ürkütücü kehanetlerinin ardındaki gerçek ne? Dizinin baş yapımcısı açıkladı!

Ünlü sitcom çizgi dizisi Simpsonlar (The Simpsons), yayınlandığı yıllar boyunca birçok önemli olayı "öngörmesi" ile dikkat çekiyor. Dizi, Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini kazanmasından akıllı saatlerin ortaya çıkışına kadar modern tarihin önemli anlarını adeta tahmin etmiş gibi görünüyor. Bu durum, Simpsonlar'ı sadece bir çizgi dizi olmaktan çıkararak kültürel bir fenomen haline getirdi.
Kehanetlerin Arkasındaki Gerçek
Simpsonlar'ın baş yapımcısı Matt Selman, dizinin bu kehanetlerinin ardındaki sırları açıklamak amacıyla medyanın karşısına geçti. Selman, "Simpsonlar, toplumun ve kültürün özünü yansıtma konusunda bir yetenek geliştirdi. Yazdığımız hikayeler, gerçek hayatta yaşanan olaylardan esinlenerek şekilleniyor. Bu, çoğu zaman insanların yaşamakta olduğu sorunları mizahi bir dille anlatmamızdan kaynaklanıyor" dedi.