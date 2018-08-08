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Bu alışkanlıklar böbrekleri bitiriyor!

8 Ağustos 2018 Çarşamba, 20:32:48 Güncelleme: 21:27:18
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Bu alışkanlıklar böbrekleri bitiriyor!

Vücudumuzdaki fasulyeye benzeyen organlarımız böbrekler, kanı filtreler, metabolizmanın atık ürünlerinin atılmasını sağlar.

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Bu alışkanlıklar böbrekleri bitiriyor!

Vücudun asit baz dengesini düzene sokar, vücudun sıvı elektrolit dengesini düzenler, kan basıncını ve kan hacmini düzenler, gerekli hormonları ve enzimleri üretir.

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Bu alışkanlıklar böbrekleri bitiriyor!

Böylesine önemli olan bir organın zarar görmesi de sağlığımızı olumsuz yönde etkiler. Günlük yaşantımızda yaptığımız bazı hatalar da böbreklerin zarar görmesine neden olabilir.

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Bu alışkanlıklar böbrekleri bitiriyor!

Peki, yapılan hangi yanlışlar böbrek sağlığını bozar? İşte merak edilenler...

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Bu alışkanlıklar böbrekleri bitiriyor!

AŞIRI PROTEİN TÜKETİMİ

Fazla protein tüketimi, fazla amonyak üretir. Böbrek ise bunu nötralize etmek için aşırı çalışır ve böylece yavaş yavaş güçten düşer.

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