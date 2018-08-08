Bu alışkanlıklar böbrekleri bitiriyor!

Vücudumuzdaki fasulyeye benzeyen organlarımız böbrekler, kanı filtreler, metabolizmanın atık ürünlerinin atılmasını sağlar.
Vücudun asit baz dengesini düzene sokar, vücudun sıvı elektrolit dengesini düzenler, kan basıncını ve kan hacmini düzenler, gerekli hormonları ve enzimleri üretir.
Böylesine önemli olan bir organın zarar görmesi de sağlığımızı olumsuz yönde etkiler. Günlük yaşantımızda yaptığımız bazı hatalar da böbreklerin zarar görmesine neden olabilir.
Peki, yapılan hangi yanlışlar böbrek sağlığını bozar? İşte merak edilenler...
AŞIRI PROTEİN TÜKETİMİ
Fazla protein tüketimi, fazla amonyak üretir. Böbrek ise bunu nötralize etmek için aşırı çalışır ve böylece yavaş yavaş güçten düşer.