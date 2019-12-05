Sigarada yeni dönem başladı! Sigara paketleri artık böyle olacak!
Sigara başta olmak üzere tütün mamullerinde düz ve standart paket uygulaması bugün başlıyor. Eski paketlerin satışı 5 Ocak 2020 tarihine kadar devam edecek. Paketler üzerindeki uyarıcı mesaj ve resimler de yenileri ile değiştirildi.
Düzenlemeyle tütün mamulleri paketlerin rengi, 'Pantone 448 C Mat' bitişli tek renk olarak belirlendi. Marka, ayırt edici ibare ve diğer zorunlu bilgilerin yazım şekli, rengi, konumu standart hale getirildi, markanın logosu, simgesi veya sair işaretleri kaldırıldı.
Tek tip ve tek renk olacak paketler üzerindeki birleşik (resimli) sağlık uyarıları alanı yüzde 65'ten yüzde 85'e çıkarıldı, resimli uyarı paketin ön yüzeyi yanı sıra arka yüzeyine de konuldu. 14 yeni birleşik (resimli) sağlık uyarısı belirlendi. Bütün paketlerde yer alacak ibarelerden biri de birleşik (resimli) sağlık uyarıları içerisinde yer alan "ALO 171 Sigara Bırakma Hattı" mesajı olacak.
Düzenlemeyle tütün mamulü çeşidini belirleyen ayırt edici ibare paketlerin ön yüzeyinde yer alacak. Nargilelik tütün mamulü paketlerinin iç ambalajı ile puro ve sigarillo paketlerinin varsa iç ambalajları üzerine marka ve ayırt edici ibare siyah renkle yazılacak. Üretim tarihi ve üretim kodlama bilgileri, siyah zemine beyaz renkte yazılacak.
Yeni paketlerde, yan yüzey alanlarının yüzde 50'sini kaplayan genel uyarı ve bilgi mesajı yer alıyor. Paketlerde, "Sigara içmek öldürür - hemen bırakın" genel uyarısı ile "Tütün dumanı, kansere yol açtığı bilinen 70'ten fazla madde içerir" bilgi mesajı bulunacak.Halihazırda mevcut sigara paketlerinin yan yüzeyinin birinde yüzde 10'unu kaplayan zifir, nikotin ve karbon monoksit bırakım değerlerine ilişkin bilgilendirme kaldırıldı, paketler üzerinde bulunan "18 yaşını doldurmayanlara satılamaz" şeklindeki uyarı, "18 yaşını doldurmayanlara satışının cezası hapistir" şeklinde değiştirildi.
14 YENİ MESAJ VE RESİMLE CAYDIRICILIK ARTIYOR
Paketlerde sigara içen insanlara ilişkin caydırıcı fotoğraflarla birlikte 14 yeni resimli uyarı mesajı da yer alacak.
Resimli uyarılarda yer alan ifadelerden bazıları şöyle:
- "Sigara içiyorsanız çocuğunuzun da sigara içme ihtimali iki kat fazladır. Yaşam boyu sigara içenlerde erken ölümlerin yarısı sigara içmekten kaynaklanmaktadır."
- "Sigara içmek kan akışını yavaşlatır ve cinsel iktidarsızlığa neden olur."
- "Sigara kullanımı gebelikte erken doğuma yol açarak bu bebeklerdeki ölüm, hastalık ve engellilik riskini artırır."
- "Sigara kullanımı her aldığınız nefesi zorlaştıran kronik bronşite neden olmaktadır."
- "Sigara en büyük inme nedenidir."
- "Sigara dumanında benzen, nitrozamin, formaldehit ve hidrojensiyanit gibi kanser yapıcı maddeler bulunur."
- "Sigara içmek ayakta kangrene neden olur."
- "Sigara içenler genç yaşta ölür."
Fransa, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya gibi ülkelerden sonra Türkiye de düz ve standart paket uygulamasına geçmiş olacak.
Türkiye, ilk olarak 2012'de Avustralya'da, 2017 ve 2018'de Fransa, İngiltere, Norveç, İrlanda ve Yeni Zelanda'da başlanan sigarada "düz paket" uygulamasını hayata geçiren 7'nci ülke oldu.
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Nazmi Bilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün başlayan sigarada düz ve standart paket uygulamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle sigara başta olmak üzere tütün mamullerinde düz ve standart paket uygulamasına geçildiğini belirten Bilir, bunun tütün ve tütün ürünlerinin kullanıma ilişkin yürütülen mücadelede çok önem taşıdığını vurguladı.
Bilir, zararlı etkileri 1950'li yıllardan itibaren ortaya konan sigara kullanımını azaltmaya yönelik çeşitli uygulamaların hayata geçirildiğini hatırlatarak, "Bu uygulamalar, önceleri tütün ürünlerinin reklamı ve tanıtımının, kapalı ortamlarda sigara kullanımının yasaklanması şeklinde olurken, geçtiğimiz yüzyılın sonlarına doğrudan tütün ürünleri paketleri üzerine uyarı mesajları ve resimler basılması şeklinde ilerledi." diye konuştu.
"SİGARA PAKETLERİ, TÜTÜN ENDÜSTRİSİNİN TANITIM VE REKLAM YAPTIĞI YERLER"
Sigara paketlerinin öteden beri tütün endüstrisinin tanıtım ve reklam yaptıkları yerler olduğuna dikkati çeken Bilir, şunları kaydetti:
"Endüstrinin tütün ürünleri paketlerini bu amaçla kullanmasının önüne geçebilmek amacı ile sigara paketleri ile ilgili son düzenleme olarak 'düz paket' uygulaması başlatıldı. İlk olarak Avustralya'da 2012 yılında uygulamaya giren düz paket, tütün endüstrisinin büyük tepkisini çekti ve endüstri tarafından yargı süreci başlatıldı. Yargı sürecinin sona ermesinden sonra diğer ülkelerde de uygulamaya geçildi. Bu kapsamda 2017 ve 2018 yıllarında Fransa, İngiltere, Norveç, İrlanda ve Yeni Zelanda'da tütün ürünlerinin düz paket içinde satılması uygulaması başladı.
Türkiye'de de 15 Kasım 2018 tarihinde 4207 sayılı Kanun'da yapılan değişiklikle tütün ürünlerinin satışında düz paket uygulamasına geçilmesi kararlaştırıldı. Konu ile ilgili olarak 1 Mart 2019 tarihinde yayınlanan Yönetmelik ile uygulamanın ayrıntısı belirtildi. Bu şekilde Türkiye, dünyada düz paket uygulamasını başlatan ülkeler sıralamasında 7'nci oldu."