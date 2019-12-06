Adile Naşit ile 2.Abdülhamid arasındaki şaşırtan bağ hayrete düşürdü! Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı...

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine tanıklık eden 2.Abdülhamid'in hayatı Payitaht Abdülhamid dizisine konu olmuştu. Fakat 2.Abdülhamid'in hayatı hakkında hala merak edilenler var. Kültür-sanat yaşantısına oldukça düşkün olduğu bilinen 2.Abdülhamid ile Yeşilçam'ın en sevilen oyuncuların biri olan Adile Naşit arasındaki bağı duyunca oldukça şaşıracaksınız! Bir yanda Osmanlı Devleti'nin son günlerine tanıklık eden 2.Abdülhamid, diğer yanda Yeşilçam'ın en sevilen oyuncuların biri olan Adile Naşit. Bu iki isim arasında ne gibi bir bağ olabilir?

06.12.2019 09:36 - Son Güncelleme: 06.12.2019 09:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





