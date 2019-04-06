Sigara fiyatlarına zam geldi! İşte sigaraya yapılan zam ile birlikte güncel sigara fiyatları
Sigara fiyatlarına paket başı beklenen 2 liralık zam geldi. 6 Nisan 2019 tarihi ile Philip Morris SA tarafından güncellenen sigara fiyatları sigara tiryakileri tarafından araştırılmaya başlandı. Gelen zam ile birlikte güncellenen fiyat listesine göre en düşük bandrollü sigara fiyatı 11 liraya çıkarken, daha önce 13 liraya satılan en yüksek fiyatlı sigaralar ise 15,5 liradan satılacak. İşte 6 Nisan 2019 tarihinden itibaren zam gelen sigaraların güncel fiyat listesi...
06.04.2019 19:09
- Son Güncelleme: 06.04.2019 19:28
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