GaleriYaşam

Sigara fiyatlarına zam geldi! İşte sigaraya yapılan zam ile birlikte güncel sigara fiyatları

Sigara fiyatlarına paket başı beklenen 2 liralık zam geldi. 6 Nisan 2019 tarihi ile Philip Morris SA tarafından güncellenen sigara fiyatları sigara tiryakileri tarafından araştırılmaya başlandı. Gelen zam ile birlikte güncellenen fiyat listesine göre en düşük bandrollü sigara fiyatı 11 liraya çıkarken, daha önce 13 liraya satılan en yüksek fiyatlı sigaralar ise 15,5 liradan satılacak. İşte 6 Nisan 2019 tarihinden itibaren zam gelen sigaraların güncel fiyat listesi...

06.04.2019 19:09 - Son Güncelleme: 06.04.2019 19:28
Sigara fiyatlarına zam geldi! İşte sigaraya yapılan zam ile birlikte güncel sigara fiyatları

Sigara fiyatlarına beklenen 2 liralık zam geldi.

Sigara fiyatlarına zam geldi! İşte sigaraya yapılan zam ile birlikte güncel sigara fiyatları

Philip Morris SA tarafından 6 Nisan 2019 tarihinden itibaren güncellenen sigara fiyatları sigara tiryakileri tarafından araştırılmaya başlandı.

Sigara fiyatlarına zam geldi! İşte sigaraya yapılan zam ile birlikte güncel sigara fiyatları

Sigaraya gelen zam ile birlikte güncellenen fiyat listesine göre en düşük bandrollü sigara fiyatı 11 liraya çıkarken, daha önce 13 liraya satılan en yüksek fiyatlı sigaralar ise 15,5 liradan satılacak.

Sigara fiyatlarına zam geldi! İşte sigaraya yapılan zam ile birlikte güncel sigara fiyatları

İşte 6 Nisan 2019 tarihinden itibaren zam gelen sigaraların güncel fiyat listesi...

Sigara fiyatlarına zam geldi! İşte sigaraya yapılan zam ile birlikte güncel sigara fiyatları

Marlboro, Lark, Muratti, LM, Parlement sigara fiyatları şu şekilde oldu:

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İnsan değil köpek gibi yaşıyor! Havlayarak anlaşıyor
İnsan değil köpek gibi yaşıyor! Havlayarak anlaşıyor