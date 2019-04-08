Yeni zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu? En ucuz sigara ve zam gelmeyen sigaralar hangileri? 08.04.2019 13:25

Sigaralara zam geldi. Philip Morris grubuna ait sigaralara yapılan zammın ardından, internet üzerinden zam fiyatlarının araştırması arttı. Bazı sigaralara ise zam gelmedi. Buna göre, en pahalı sigara 15,50 ile parliament oldu. Peki, yeni zamlı sigara fiyatları ne kadar? En ucu sigara fiyatları ne kadar? Zam gelmeyen sigaralar hangileri? İşte 2019 zamlı sigara fiyatları...