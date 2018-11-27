Sıcak suyla banyo yapanlara kötü haber!
En sık karşılaşılan sorunlardan birisi olan cilt kuruluğuna özellikle kış aylarında daha çok rastlanıyor. Çevresel nem oranının azalması, güneşte uzun süre kalma, sık banyo yapma, uzun süreli su teması ve soğuk hava ciltte nem kaybına neden olarak kuruluk sorununa sebep oluyor. Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Coşkun Acay, kış mevsiminde cilt bakımında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.
En sık karşılaşılan sorunlardan birisi olan cilt kuruluğuna özellikle kış aylarında daha çok rastlanıyor. Çevresel nem oranının azalması, güneşte uzun süre kalma, sık banyo yapma, uzun süreli su teması ve soğuk hava ciltte nem kaybına neden olarak kuruluk sorununa sebep oluyor. Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Coşkun Acay, kış mevsiminde cilt bakımında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı...
Yaş ilerledikçe derinin su tutma kapasitesi azaldığından, kuruluk yakınması sıklaşır.
Kuruluğun en sık kol ve bacaklarda görülmekle beraber vücudun her yerinde oluşabildiğini söyleyen Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Coşkun Acay, "Kış aylarında şiddetin artması sıklıkla kuruluğa eşlik eden başka problemleri de beraberinde getirir. Aşırı kuruluk; deri yoluyla bulaşan enfeksiyonların ve egzama oluşumuna neden olabilir" dedi.