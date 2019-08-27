Shipton Ana Türkiye ile ilgili kehanetleriyle dünya basınını salladı!

Shipton Ana Türkiye ve savaşlar hakkındaki birçok kehanetiyle gündeme oturdu. Son zamanlarda yaşanan olayların birçoğunu yıllar öncesinden söyleyen Shipton Ana, dünya basınının ilgisini çekti. Baba Vanga ve Nostradamus kadar ünlü olmasa da birçok kehanetinin gerçekleşmesiyle dikkat çekti. ABD ve Rus devlet başkanları, 2109 yılı ve Türkiye hakkındaki söylemleriyle son zamanların en çok konuşulan ismi olan Shipton Ana, insanlığın geleceği hakkında da bazı kehanetlerde bulundu. Shipton Ana'nın tüyler ürperten kehanetleri sizler için derlendi. İşte ustaları Nostradamus ve Baba Vanga kadar dikkat çeken Shipton Ana'nın kehanetleri.