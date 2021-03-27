Sezen Ünlü'nün babasından kan donduran "cinsel saldırı" iddiası
Son dakika haberi... Sezen Ünlü cinayetinden kan donduran detaylar gelmeye devam ediyor. İzmir'in Konak ilçesinde, beraber yaşadığı Anıl Y. (24) tarafından 16 bıçak darbesiyle öldürülen 5 aylık hamile Sezen Ünlü'nün (17) babası Serdar Ünlü, kızının Anıl Y.'nin cinsel saldırısı sonucu hamile kaldığını öne sürerek, "Kızımı sürekli tehdit ediyordu" dedi. Sezen Ünlü'nün cenazesi ise yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgundan teslim alındı. Ünlü, cenaze namazının ardından Hacılarkırı Mezarlığına defnedildi. Öte yandan 5 aylık hamile dini nikahlı eşini 16 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Güney Mahallesi 1158 Sokak'ta meydana geldi. 5 aylık hamile Sezen Ünlü, sokakta yürüdüğü sırada arkasından gelen Anıl Y. tarafından bıçaklandı. 16 bıçak darbesi alan Ünlü, ihbar üzerine gelen ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kızının Anıl Y.'nin cinsel saldırısı sonucu hamile kaldığını iddia eden baba Ünlü, "Kızıma tecavüz etmişti. O nedenle dini nikahla evlendirmek zorunda kaldım. Olayı öğrendiğimde kızımı karşıma alıp, 'Namus önemli değil, sen okulunu bitir' dedim. Kızım ise, 'Bu halde gezemem' dedi ve o kişiyi eşi olarak benimsedi.
Anıl Y.'nin, daha önce de nişanlı olduğu bir kızın çıplak fotoğraflarını çekip, internette yayınladığı gerekçesiyle yargılandığını öne süren Serdar Ünlü, "Kızımla sürekli tartışıyorlardı, mutlulukları yoktu. Kızım, kayınvalidesi, kayınpederi ve kendisini öldüren cani ile birlikte yaşıyordu. En son 'Ben babama gideceğim. Sıkıldım artık' demiş.