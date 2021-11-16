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15 katlı dev ultra lüks gemi Kuşadası'nda! Esnafın yüzü güldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde limana demirleyen Bahama bayraklı ultra lüks kruvaziyer gemi 'Norwegian Jade', çoğunluğu ABD'li 900 turist getirdi. 15 katlı yolcu gemisinden inen turistler esnafı sevindirdi. İşte o dev gemi..

16.11.2021 16:09 - Son Güncelleme: 16.11.2021 16:10
15 katlı dev ultra lüks gemi Kuşadası’nda! Esnafın yüzü güldü

Kruvaziyer turizminin Akdeniz'deki önemli duraklarından Kuşadası Limanı, Yunanistan'ın ekim ayında deniz hudut kapılarını Türkiye'ye açmasının ardından hareketli günler yaşıyor. Bahama bayraklı ultra lüks yolcu gemisi Norwegian Jade bu sabah Kuşadası Limanı'na geldi.

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15 katlı dev ultra lüks gemi Kuşadası’nda! Esnafın yüzü güldü

93 bin 502 ton ağırlığında, 295 metre uzunluğunda ve 33 metre genişliğindeki gemiyle, ilçeye, çoğu ABD'li bin turist geldi.

15 katlı dev ultra lüks gemi Kuşadası’nda! Esnafın yüzü güldü

15 katlı kruvaziyer gemiden inen turistlerin bir kısmı Efes ve Meryem Ana Evi turuna katılmak üzere otobüslerle limandan ayrıldı.

15 katlı dev ultra lüks gemi Kuşadası’nda! Esnafın yüzü güldü

Pandemi süreci sonrasında kruvaziyer seferlerinin tekrar başlamasının Türkiye turizmi açısından çok önemli bir gelişme olduğunu belirten Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, "Gelecek yıl Kuşadası Limanı, ciddi bir büyüme gösterecek. Zor günleri geride bırakmaya başladık" diye konuştu.

15 katlı dev ultra lüks gemi Kuşadası’nda! Esnafın yüzü güldü

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