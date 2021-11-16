15 katlı dev ultra lüks gemi Kuşadası’nda! Esnafın yüzü güldü

Pandemi süreci sonrasında kruvaziyer seferlerinin tekrar başlamasının Türkiye turizmi açısından çok önemli bir gelişme olduğunu belirten Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, "Gelecek yıl Kuşadası Limanı, ciddi bir büyüme gösterecek. Zor günleri geride bırakmaya başladık" diye konuştu.

