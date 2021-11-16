15 katlı dev ultra lüks gemi Kuşadası'nda! Esnafın yüzü güldü
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde limana demirleyen Bahama bayraklı ultra lüks kruvaziyer gemi 'Norwegian Jade', çoğunluğu ABD'li 900 turist getirdi. 15 katlı yolcu gemisinden inen turistler esnafı sevindirdi. İşte o dev gemi..
16.11.2021 16:09
- Son Güncelleme: 16.11.2021 16:10
Kruvaziyer turizminin Akdeniz'deki önemli duraklarından Kuşadası Limanı, Yunanistan'ın ekim ayında deniz hudut kapılarını Türkiye'ye açmasının ardından hareketli günler yaşıyor. Bahama bayraklı ultra lüks yolcu gemisi Norwegian Jade bu sabah Kuşadası Limanı'na geldi.
15 katlı kruvaziyer gemiden inen turistlerin bir kısmı Efes ve Meryem Ana Evi turuna katılmak üzere otobüslerle limandan ayrıldı.