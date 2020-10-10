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Seyirciye güvendi, cevabı duyunca ağzı açık kaldı: Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken Yeşilçam sorusu

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yeni bölümünde bir yarışmacıya sorulan "Hangisi, Yeşilçam filmlerinde de kullanılmış dinlediğiniz şarkıda geçen, 'Sen' ile başlayan ve 'olarak kalacaksın' şeklinde biten cümledeki ifadelerden biri değildir" sorusu geceye damga vurdu. Soruyu cevaplamak için seyirci joker hakkını kullanan yarışmacı, doğru cevabı duyunca "Seyirciye güvenmemem gerekirmiş" demekle yetindi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Yeşilçam sorusu ve yeni bölümden kareler...

10.10.2020 23:29 - Son Güncelleme: 10.10.2020 23:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





