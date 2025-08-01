Sevcan hemşireyi satırla katletmişti! Cinayet öncesi 4 adet sakinleştirici ve alkol aldığı ortaya çıktı

"SATIRLA BOĞAZINA VURMAK CANAVARLIĞIN GÖSTERGESİDİR"

Maktulün avukatları, sanığın savunmalarının haksız tahrik indirimi kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirterek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Avukat Yavuz Erdoğan, "Sanık, maktulün boğazını kesmeye çalışmıştır. Olaydan önce alkol ve Prozac almıştır. Bir sağlık çalışanı olarak bu kombinasyonun etkilerini biliyordu. Bu suçu planlayarak işledi" dedi.

Bir diğer avukat ise sanığın adli sicil kaydı olmadığını söylese de sabıka bilgilerinin UYAP üzerinden incelenmesini talep etti. Avukatlar ayrıca sanığın olay sonrası polis memurlarına kendisini öldürmeye çalıştığını söylediğini, olay yerindeki bulguların saldırının bilinçli ve ölümcül olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Sanık avukatı ise müvekkilinin olay sırasında şok geçirdiğini ve tasarlama kastıyla hareket etmediğini öne sürdü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da davaya müdahil olarak katıldı. Avukatlar ayrıca maktul ve sanığın banka hesapları ile telefon kayıtlarının detaylı incelenmesini talep etti. Mahkeme, eksik hususların tamamlanması için duruşmayı 31 Ekim 2025'e erteledi.