Sevcan hemşireyi satırla katletmişti! Cinayet öncesi 4 adet sakinleştirici ve alkol aldığı ortaya çıktı
Antalya'da iki aylık evli eşi Sevcan Demir Sakman'ı satırla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında, "Canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme" suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması görüldü. Sanık, olay günü ilaç ve alkol etkisinde olduğunu, eşini bıçakladığını ancak sonrasını hatırlamadığını söyledi.
takvim.com.tr
Antalya'da hemşire olarak çalışan eşi
Sevcan Demir Sakman'ı satırla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Halit Can Sakman hakkında "canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme" suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya maktulün annesi Havva Ünay, babası Güney Demir ve kız kardeşi de katıldı.
"4 ADET SAKİNLEŞTİRİCİ VE ALKOL ALDIM" Sanık Halit Can Sakman savunmasında, 5 Aralık 2024'te evlendiklerini, ancak kısa süre sonra maddi kaynaklı tartışmalar yaşanmaya başladığını söyledi.
Eşinin kendisine
"Sen adam değilsin, erkek olsaydın bana güzellik salonu açardın" gibi ifadeler kullandığını öne süren Sakman, olay günü reçeteyle verilen 4 adet sakinleştirici içip alkol aldığını, ardından da eşinin saldırdığını düşündüğünü ifade etti.
Sanık
, "O an kendimi savunmak istedim. Tezgahta duran bıçağı aldım, ilk bıçağı sırtına vurdum. Koltuğun ortasındaydı, ailemi aramaya çalışıyordu, sırtı dönüktü. Sonrasını hatırlamıyorum. Kaç kez bıçakladığımı bilmiyorum. Olaydan sonra çocukluk arkadaşımı aradım. Ambulansı çağırdım mı hatırlamıyorum ama polis geldiğinde kapıyı ben açtım" dedi.
Sanık, eşinin ailesinin bu evliliğe rıza göstermediğini söyleyerek
, "Ailesi başka biriyle evlendirmek istiyordu, biz kendimizi Antalya'ya attık. Düğün yapmadık, Haziran'da yapacaktık" şeklinde konuştu. Bipolar bozukluğu ve kişilik bozukluğu tanısı olduğunu iddia eden Sakman, "Tasarlasaydım eve birlikte üç kez girip çıkmazdım. O an ne yaptığımı bilmiyordum. Pişmanım" ifadelerini kullandı.
"KIZIMI BOĞDUN, PARÇALADIN, SEN NE TÜR BİR CANAVARSIN?" Sanığın ardından söz alan maktulün babası Güney Demir, "25 yıllık kızımı 5 ayda katletti. Anne babanı, kardeşini katletseydin, benim kızımı neden öldürdün? Kızımın mutluluğuna hiç inanmadım. Sürekli onu almak istedim ama ne zaman konuşsam yanında bitiyordu. Bu adam kızımın hattını bile değiştirmiş, attığım mesajlar ona gidiyormuş. Geceleri uyuyamıyorum, dışarı çıkamıyorum, kahve içemiyorum. Kızım artık sadece fotoğraflarda. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Kızımı boğdun, parçaladın. Sen ne türlü bir canavarsın? Şikayetçiyim" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
"EVİ TEMİZLEDİM, SATIR YOKTU" Maktulün annesi Havva Ünay ise, "Olaydan bir gün önce kızımın evine gittim, her yerini temizledim. Satır falan yoktu. Evde ne varsa biliyorum. Kızımın araba, ev istemesi gibi bir durumu yoktu. Kızıma sürekli ev ilanı gönderiyordu, kızım da onu engelliyordu. Şu an benim kızım yok diye böyle konuşmayacaksın, gün yüzü görmeyeceksin" dedi.