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İki kadının sinsi planı "kameraya" takıldı! 110 saatlik görüntüyle yakayı ele verdiler

İstanbul'dan Yalova'ya gidip girdikleri daireden 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalan iki kadın 110 saatlik kamera görüntüsünün izlenmesiyle yakalandı. 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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takvim.com.tr
İki kadının sinsi planı kameraya takıldı! 110 saatlik görüntüyle yakayı ele verdiler

İstanbul'dan Yalova'ya gelip, girdikleri daireden 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalan H.Ş. (36) ve H.M. (18) adlı kadınlar, 110 saatlik kamera görüntüsünün izlenmesiyle yakalandı.

İki kadının sinsi planı kameraya takıldı! 110 saatlik görüntüyle yakayı ele verdiler

Olay, 26 Temmuz'da Çınarcık ilçesinde meydana geldi. İstanbul'dan Yalova'ya gelen 2 kadın şüpheli, çevrede keşif yaptıktan sonra, bir kuruma ait lojmanlarda kapısını zorladıkları 4 daireden 1'ine girdi.

İki kadının sinsi planı kameraya takıldı! 110 saatlik görüntüyle yakayı ele verdiler

Şüpheliler, evdeki 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını çalıp kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine Çınarcık Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

İki kadının sinsi planı kameraya takıldı! 110 saatlik görüntüyle yakayı ele verdiler

110 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLENDİ

Ekiplerin, 110 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izleyip kimlik bilgilerini tespit ettiği H.Ş. ve H.M.'nin, hırsızlık yaptıkları lojmana girerken, rahat tavırlar sergilediği görüldü.

İki kadının sinsi planı kameraya takıldı! 110 saatlik görüntüyle yakayı ele verdiler

Çok sayıda, evden hırsızlık olayına karıştığı saptanan şüpheliler, kaçtıkları İstanbul'un Kartal ilçesindeki evlerinde yakalanıp gözaltına alındı.

İki kadının sinsi planı kameraya takıldı! 110 saatlik görüntüyle yakayı ele verdiler

Çınarcık Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.