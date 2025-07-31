İki kadının sinsi planı "kameraya" takıldı! 110 saatlik görüntüyle yakayı ele verdiler
İstanbul'dan Yalova'ya gidip girdikleri daireden 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalan iki kadın 110 saatlik kamera görüntüsünün izlenmesiyle yakalandı. 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
takvim.com.tr
İstanbul'dan Yalova'ya gelip, girdikleri daireden 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalan H.Ş. (36) ve H.M. (18) adlı kadınlar, 110 saatlik kamera görüntüsünün izlenmesiyle yakalandı.
Olay, 26 Temmuz'da Çınarcık ilçesinde meydana geldi.
İstanbul'dan Yalova'ya gelen 2 kadın şüpheli, çevrede keşif yaptıktan sonra, bir kuruma ait lojmanlarda kapısını zorladıkları 4 daireden 1'ine girdi.
Şüpheliler, evdeki 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını çalıp kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine Çınarcık Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.
110 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLENDİ
Ekiplerin, 110 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izleyip kimlik bilgilerini tespit ettiği H.Ş. ve H.M.'nin, hırsızlık yaptıkları lojmana girerken, rahat tavırlar sergilediği görüldü.
Çok sayıda, evden hırsızlık olayına karıştığı saptanan şüpheliler, kaçtıkları
İstanbul'un Kartal ilçesindeki evlerinde yakalanıp gözaltına alındı.