Küçük kız pandaların olduğu kafese düştü! Sonrasında olanlar...

Çin'in Çıngdu (Chengdu) şehrindeki bir hayvanat bahçesinde, küçük bir kız çocuğu pandaların bulunduğu bölgeye düşünce olanlar oldu. Hayvanat bahçesinde yaşanan o anlar kameralara böyle yansıdı. Görüntüler sosyal medyada binlerce kez izlendi. Peki sonunda neler oldu dersiniz?