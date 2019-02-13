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Küçük kız pandaların olduğu kafese düştü! Sonrasında olanlar...

Çin'in Çıngdu (Chengdu) şehrindeki bir hayvanat bahçesinde, küçük bir kız çocuğu pandaların bulunduğu bölgeye düşünce olanlar oldu. Hayvanat bahçesinde yaşanan o anlar kameralara böyle yansıdı. Görüntüler sosyal medyada binlerce kez izlendi. Peki sonunda neler oldu dersiniz?

13.02.2019 10:01 - Son Güncelleme: 13.02.2019 10:02
Küçük kız pandaların olduğu kafese düştü! Sonrasında olanlar...

Çin'in orta bölgelerinde yer alan Çıngdu (Chengdu) şehrindeki bir hayvanat bahçesinde, küçük bir kız çocuğu pandaların bulunduğu bölgeye düştü.

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Küçük kız pandaların olduğu kafese düştü! Sonrasında olanlar...
Küçük kız pandaların olduğu kafese düştü! Sonrasında olanlar...
Küçük kız pandaların olduğu kafese düştü! Sonrasında olanlar...
Küçük kız pandaların olduğu kafese düştü! Sonrasında olanlar...
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