Küçük kız pandaların olduğu kafese düştü! Sonrasında olanlar...
Çin'in Çıngdu (Chengdu) şehrindeki bir hayvanat bahçesinde, küçük bir kız çocuğu pandaların bulunduğu bölgeye düşünce olanlar oldu. Hayvanat bahçesinde yaşanan o anlar kameralara böyle yansıdı. Görüntüler sosyal medyada binlerce kez izlendi. Peki sonunda neler oldu dersiniz?
13.02.2019 10:01
- Son Güncelleme: 13.02.2019 10:02
Çin'in orta bölgelerinde yer alan Çıngdu (Chengdu) şehrindeki bir hayvanat bahçesinde, küçük bir kız çocuğu pandaların bulunduğu bölgeye düştü.
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