Sel felaketinden sonra hayalet köye döndü! O anlar havadan görüntülendi

Türkiye'nin önemli deveci armudu ve şeftali bahçelerinde de meydana gelen büyük hasar çiftçiyi tedirgin ediyor. Selden önce bölgede yaşanan dolu afetinden dolayı meyvelerini ilaçlayamayan çiftçiyi sel de vurunca bazı bahçelerde 200- 300 bin TL maddî hasarı olduğu ifade ediliyor..