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Sel felaketinden sonra hayalet köye döndü! O anlar havadan görüntülendi

Bursa'da meydana gelen sel felaketinden en çok etkilenen Dudaklı Mahallesi hayalet köye döndü. Mahallenin sessizliği havadan görüntülendi. Vatandaşlar civar mahallelerde geceyi geçirirken, Büyükşehir Belediyesi'nin temizlik çalışmaları da hiç durmadan devam etti. İşte o anlar...

23.06.2020 11:55 - Son Güncelleme: 23.06.2020 11:58
Sel felaketinden sonra hayalet köye döndü! O anlar havadan görüntülendi

Önceki akşam Bursa'da meydana gelen sel felaketinden en çok Kestel ilçesinin Dudaklı Mahallesi etkilendi. Dudaklı'da 1, Kayacık'ta 4 kişinin ölümüne sebep olan sel felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor..

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Sel felaketinden sonra hayalet köye döndü! O anlar havadan görüntülendi

Âdetâ hayalet köye dönen Dudaklı Mahallesi'nin sakinleri geceyi civar mahallelerde ve Bursa'da yakınlarının yanında geçirdi..

Sel felaketinden sonra hayalet köye döndü! O anlar havadan görüntülendi

Sel sularının sürüklediği araçlar kaldırılırken, 130 haneli mahallede evlerin bir çoğu kullanılmaz hâle geldi. Binlerce dekar tarım arazisi de sular altında kaldı..

Sel felaketinden sonra hayalet köye döndü! O anlar havadan görüntülendi

Selin getirdiği büyük taş ve kayalar Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Kestel Belediyesi ekiplerince temizlense de mahallede biriken balçık temizleme çalışmaları devam ediyor..

Sel felaketinden sonra hayalet köye döndü! O anlar havadan görüntülendi

Sadece vatandaşların değil, hayvanların da etkilendiği âfetin izleri ekiplerce silinmeye çalışıyor. Mahallede yaşayan köpekler her yerin çamur olmasından kaynaklı buldukları kuru alanları terk edemiyor..

Sel felaketinden sonra hayalet köye döndü! O anlar havadan görüntülendi

Türkiye'nin önemli deveci armudu ve şeftali bahçelerinde de meydana gelen büyük hasar çiftçiyi tedirgin ediyor. Selden önce bölgede yaşanan dolu afetinden dolayı meyvelerini ilaçlayamayan çiftçiyi sel de vurunca bazı bahçelerde 200- 300 bin TL maddî hasarı olduğu ifade ediliyor..

Sel felaketinden sonra hayalet köye döndü! O anlar havadan görüntülendi

Çiftçiler ve mahalle sakinleri devletten yardım beklediklerini ifade ederek, "Bizlere yardım gelmezse zor geçiniriz" dedi..

Öte yandan aynı aileden 5 kişinin sel sularına kapıldığı, 4'ünün cesedine ulaşıldığı Kayacık Mahallesi'nde de Derya Bilen isimli 17 yaşındaki kızın arama çalışmaları 250 kişiyi aşkın ekiple devam ediyor. Karadan arama çalışmaların sürdüğü şelale ve vadilerde insanlı keşif uçağı (UKİ) de destek veriyor. Bilen ailesinin talihsiz 4 ferdinin cenazeleri defnedilmek üzere memleketi Bingöl'e gönderildi..

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