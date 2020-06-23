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Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Herkesin gözleri önünde bir anda ortadan kayboldu sonra...

Son zamanlarda gelecekten günümüze zamanda yolculuk yaptığını iddia eden kişilerin sayısı giderek artıyor. ABD'nin Güney Karolina eyaletinde yaşanan olay tüm dünyada konuşulmaya başlandı. Güvenlik kameralarına takılan bu görüntü ise sosyal medyada olay oldu. Kameralardaki bu adam az sonra yapacakları ile tüm dünyayı şaşkına çevirdi. İşte o görüntüler...

23.06.2020 08:58 - Son Güncelleme: 23.06.2020 08:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





