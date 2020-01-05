Şehit Fethi Sekin 3. ölüm yıl dönümünde unutulmadı: Kahramanlığı, vatan ve millet sevgisi yüreklere kazındı

'HEP GÖNLÜMÜZDE YAŞAYACAK'

Bu tarz çalışmalarla Sekin'in kahramanlığının ilerleyen yıllarda da unutulmayacağını belirten Kahraman Çınar ise, "Fethi Sekin, bizim için değerli bir insandı. Hepimiz için kendi canını hiçe sayarak şehit oldu. Adliyede onun adına yapılan çalışmaları olumlu buluyorum. Çünkü o günü yaşamayan ve unutanlara hatırlatmak için faydalı buluyorum. Benim gibi şehidimizi birebir tanıyanlar için gönlümüzde her zaman yaşayacak, Bizden sonrakiler için de faydalı olacak. O gün adliyeye gelmek üzereydim, ancak işlerim çıktığı için son anda vazgeçtim. Böyle düşününce daha çok etkileniyorum" diye konuştu.