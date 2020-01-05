Günlük burç yorumları – 5 Ocak 2020 Pazar
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 5 Ocak Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Bugün, maddi konularla ilgili bir takım sorunlar canınızı sıkacaktır. Birlikte çalıştığınız kişilerin sizinle kişisel savaşları olabilir. İşinizle ilgili enerjinizin yükseldiğini görecek ve karşınızdaki kişilere arzuladığınız şekilde karşı durabileceksiniz. Beklentilerinizde sabırlı davranmakla, her şeyi çok daha kolay çözebileceksiniz.
BOĞA:
Ay burcunuzda ilerliyor. İş yaşantınızı askıya alacak ve duygusal konularınıza ağırlık vereceksiniz. Bugün, partnerinizin güçlü özelliklerinden etkilenebilirsiniz. Güneş sosyal ilişkilerinize yeni bir boyut kazandıracak. Risklere girme konusunda, dostlarınız sizi farklı koşullara sürükleyebilir. Bugün, enerjinizi dengeli kullanmalısınız.
İKİZLER:
Düşüncelerinizde ısrar edeceğiniz bir gün. Kişiliğinizle ilgili değişim sürecine girmiş bulunuyorsunuz. Çevrenizdeki güçlü kişilerle kuracağınız bağlantıların önemli olduğu bir gün.Aile bireyleri ile yapacağınız bazı konuşmalarda, farklı konuları tartışabilirsiniz. Onlar için, odak noktası olan konuları görmezlikten gelmemelisiniz.
YENGEÇ:
Güneş karşıt evinizde ilerliyor. Duygusal ilişkilerinizde daha sert ve bencilce hareket edebilir, gücü sevdiğiniz için, bu tür davranışlar içine girebilir ve ilişkilerinizde çevresel koşullarınızın size yarar sağlayacak noktalarda odaklaşabilirsiniz. Düşüncelerinizin onaylanması ile, hedefleriniz belli bir aktiflik kazanacak.
ASLAN:
İsteklerinizde oldukça inatçı davranıyorsunuz. Geçmiş deneyimlerinizden yola çıktığınız zaman, daha az hata yaptığınızı bildiğiniz için kişisel isteklerinizi arka plana atabiliyorsunuz. Bugün, kendiniz çok dingin hissedeceksiniz. Maddi kazançlarınız düşünmek zorundasınız ve bugün, ince hesaplar peşindesiniz. Beklediğiniz güveni, kendiniz sağlamak zorundasınız.