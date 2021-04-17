Şehit cenazesinde duygulandıran anlar: Şehit kızı annesine asker kepi giydirdi
Hakkari'de görev sırasında ayağı kayıp düştüğü suda boğulma tehlikesi geçirdikten sonra tedaviye alındığı hastanede 5 gün sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede, şehidin 9 yaşındaki kızı Elçin Günaydın'ın annesi Serap Günaydın'a asker kepi giydirdiği anlar ise yürekleri dağladı.
17.04.2021 14:46
- Son Güncelleme: 17.04.2021 14:46
Şehit Günaydın için Seyhan ilçesindeki Merkez Camii'de tören düzenlendi. Törene, Adana Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Levent Ergün, İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, şehidin ailesi ve yakınları katıldı.