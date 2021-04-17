RAMAZAN İMSAKİYE
Bugünkü
Takvim

Şehit cenazesinde duygulandıran anlar: Şehit kızı annesine asker kepi giydirdi

Hakkari'de görev sırasında ayağı kayıp düştüğü suda boğulma tehlikesi geçirdikten sonra tedaviye alındığı hastanede 5 gün sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede, şehidin 9 yaşındaki kızı Elçin Günaydın'ın annesi Serap Günaydın'a asker kepi giydirdiği anlar ise yürekleri dağladı.

17.04.2021 14:46 - Son Güncelleme: 17.04.2021 14:46
Şehit cenazesinde duygulandıran anlar: Şehit kızı annesine asker kepi giydirdi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın'ın cenazesi, bugün sabah saatlerinde Adana'ya getirildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şehit cenazesinde duygulandıran anlar: Şehit kızı annesine asker kepi giydirdi

Şehit Günaydın için Seyhan ilçesindeki Merkez Camii'de tören düzenlendi. Törene, Adana Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Levent Ergün, İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, şehidin ailesi ve yakınları katıldı.

Şehit cenazesinde duygulandıran anlar: Şehit kızı annesine asker kepi giydirdi

Şehidin annesi Sultan, babası Mehmet ve eşi Serap Günaydın cenaze alanına gelirken gözyaşlarına boğuldu.

Şehit cenazesinde duygulandıran anlar: Şehit kızı annesine asker kepi giydirdi

ANNESİNE DE ASKER KEPİ TAKTI
Şehit Ramazan Günaydın'ın kızı Elçin Günaydın ise babasının cenazesine asker kepi takarak katıldı.

Şehit cenazesinde duygulandıran anlar: Şehit kızı annesine asker kepi giydirdi

Küçük Elçin, tören boyunca ağlayan annesini teselli etmeye çalıştı.