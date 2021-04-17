Şehit cenazesinde duygulandıran anlar: Şehit kızı annesine asker kepi giydirdi

Şehit Günaydın için Seyhan ilçesindeki Merkez Camii'de tören düzenlendi. Törene, Adana Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Levent Ergün, İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, şehidin ailesi ve yakınları katıldı.