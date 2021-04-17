RAMAZAN İMSAKİYE
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Samsun'da facianın eşiğinden dönüldü! El freni çekilmeyen tanker alt geçit korkuluklarında asılı kaldı

Son dakika haberi... Samsun'da adeta facianın eşiğinden dönüldü. Bir akaryakıt istasyonunda sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu öne sürülen tanker, yola çıkıp, alt geçit korkuluklarına çarparak havada asılı kaldı. Ekiplerin çalışması sonucu tanker vinçle kurtarıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

17.04.2021 15:04 - Son Güncelleme: 17.04.2021 15:04
Samsun'da facianın eşiğinden dönüldü! El freni çekilmeyen tanker alt geçit korkuluklarında asılı kaldı

SAMSUN'da akaryakıt istasyonunda sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu öne sürülen tanker, yola çıkıp, alt geçit korkuluklarına çarparak havada asılı kaldı.

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Samsun'da facianın eşiğinden dönüldü! El freni çekilmeyen tanker alt geçit korkuluklarında asılı kaldı

Ekiplerin çalışması sonucu tanker vinçle kurtarıldı.

Samsun'da facianın eşiğinden dönüldü! El freni çekilmeyen tanker alt geçit korkuluklarında asılı kaldı

İlkadım ilçesinde bugün sabah saatlerinde bir akaryakıt istasyonuna yakıt getiren Mürsel Turgut (50), kullandığı 55 AKF 54 plakalı tankerdeki yükü boşalttı.

Samsun'da facianın eşiğinden dönüldü! El freni çekilmeyen tanker alt geçit korkuluklarında asılı kaldı

Çalışır vaziyetteki, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu tanker, bir süre sonra hareket etti.

Samsun'da facianın eşiğinden dönüldü! El freni çekilmeyen tanker alt geçit korkuluklarında asılı kaldı

Yola çıkan tanker, alt geçit korkuluklarına çarparak durdu. Alt geçit üstünde ön kısmı yola sarkan tanker için polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.