Şehir hayatından sıkılan kuaför, güvercin gübresiyle dev kabaklar yetiştiriyor
Diyarbakır'da çok sayıda müşterisi bulunan kuaför salonunu şehir hayatından sıkılıp kapatan ve memleketi Mardin'in Savur ilçesine yerleşen Esat Gül (30), bahçesinde beslediği güvercinlerden elde ettiği gübreyle 36,5 kilogram ağırlığında bal kabaklar yetiştiriyor.
09.11.2020 09:17
- Son Güncelleme: 09.11.2020 09:18
Diyarbakır'da 14 yıl boyunca kuaförlük yapan Esat Gül, 2014 yılında şehir hayatından sıkılıp, memleketi Mardin'in Savur ilçesine dönerek bir tekstil fabrikasında gece bekçiliği yapmaya başladı. Gül, evinin bahçesine sebze-meyve ekip, 60'a yakın 'taklacı' diye tabir edilen güvercin yetiştirmeye başladı. Biyolog olan kuzeninin tavsiyesiyle, yetiştirdiği bal kabaklarında, güvercinlerden elde ettiği gübreyi kullanan ağırlığı 36 kilo 500 gramı bulan Gül, yetiştirdiği bal kabaklarını ücretsiz dağıtıyor.
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