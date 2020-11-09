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Şehir hayatından sıkılan kuaför, güvercin gübresiyle dev kabaklar yetiştiriyor

Diyarbakır'da çok sayıda müşterisi bulunan kuaför salonunu şehir hayatından sıkılıp kapatan ve memleketi Mardin'in Savur ilçesine yerleşen Esat Gül (30), bahçesinde beslediği güvercinlerden elde ettiği gübreyle 36,5 kilogram ağırlığında bal kabaklar yetiştiriyor.

09.11.2020 09:17 - Son Güncelleme: 09.11.2020 09:18
Şehir hayatından sıkılan kuaför, güvercin gübresiyle dev kabaklar yetiştiriyor

Diyarbakır'da çok sayıda müşterisi bulunan kuaför salonunu şehir hayatından sıkılıp kapatan ve memleketi Mardin'in Savur ilçesine yerleşen Esat Gül (30), bahçesinde beslediği güvercinlerden elde ettiği gübreyle 36,5 kilogram ağırlığında bal kabaklar yetiştiriyor.

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Şehir hayatından sıkılan kuaför, güvercin gübresiyle dev kabaklar yetiştiriyor

Diyarbakır'da 14 yıl boyunca kuaförlük yapan Esat Gül, 2014 yılında şehir hayatından sıkılıp, memleketi Mardin'in Savur ilçesine dönerek bir tekstil fabrikasında gece bekçiliği yapmaya başladı. Gül, evinin bahçesine sebze-meyve ekip, 60'a yakın 'taklacı' diye tabir edilen güvercin yetiştirmeye başladı. Biyolog olan kuzeninin tavsiyesiyle, yetiştirdiği bal kabaklarında, güvercinlerden elde ettiği gübreyi kullanan ağırlığı 36 kilo 500 gramı bulan Gül, yetiştirdiği bal kabaklarını ücretsiz dağıtıyor.

Şehir hayatından sıkılan kuaför, güvercin gübresiyle dev kabaklar yetiştiriyor

"SAVUR'DA GÜZEL KABAK YETİŞTİRİCİLİĞİ OLUR"
Bir yıl önce kabak yetiştirmeye başladığını anlatan Gül, "Kuzenim Serhat ile birlikte kabak yetiştirmeye başladık. Kendisi biyolog. Güvercinlerin gübresinden bir deney yapalım dedik ve başarılı olduk. Kabaklarımız iyi oldu.

Şehir hayatından sıkılan kuaför, güvercin gübresiyle dev kabaklar yetiştiriyor

Artık Savur topraklarında kabağın güzel yetiştirilebileceğine inanıyoruz. Belki ilerleyen zamanlarda Savur'da güzel kabak yetiştiriciliği olur. Gerçekten kabaklarımız muhteşem oldu. 36 kilo 500 gramlık kabağımızı İstanbul'a gönderdik. Ancak bizim bahçemizde kabaklarımız hala var.

Şehir hayatından sıkılan kuaför, güvercin gübresiyle dev kabaklar yetiştiriyor

Bunları da diğer arkadaşlara hediye etmek için taleplerini bekliyoruz. Kesinlikle ticaret yapmıyoruz. Arkadaşlara hediye ediyoruz. Birçoğunu eş, dost, akrabalara dağıttık. Birkaç tane kaldı, onları da isteyen arkadaşlara hediye edeceğiz.

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