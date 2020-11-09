Şehir hayatından sıkılan kuaför, güvercin gübresiyle dev kabaklar yetiştiriyor

"SAVUR'DA GÜZEL KABAK YETİŞTİRİCİLİĞİ OLUR"

Bir yıl önce kabak yetiştirmeye başladığını anlatan Gül, "Kuzenim Serhat ile birlikte kabak yetiştirmeye başladık. Kendisi biyolog. Güvercinlerin gübresinden bir deney yapalım dedik ve başarılı olduk. Kabaklarımız iyi oldu.