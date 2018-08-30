Savunma sanayiinde altın çağ! İşte yerli ve milli projeler...

Türk savunma sanayii altın çağını yaşıyor. 2000'li yılların başından itibaren Türkiye savunma sanayii alanında radikal bir değişim yaşadı. Türkiye yerli ve milli olarak tankından korvetine, helikopterinden tüfeğine tüm savunma ihtiyaçlarını kendi karşılayabilir hale geliyor. İsrail ve ABD başta olmak üzere birçok ülkenin para karşılığı bile satmadığı başta insansız hava araçları (İHA) olmak üzere pek çok askeri araç ve mühimmat, artık Türkiye tarafından üretiliyor ve terörle mücadelede aktif olarak kullanıyor. Savunma Sanayii Başkanlığı'nın öncülüğünde dev projeler aralıksız sürüyor.

30 Ağustos 2018 Perşembe, 12:24:33 Güncelleme: 12:49:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





