Yol Durumu

Savunma sanayiinde altın çağ! İşte yerli ve milli projeler...

Türk savunma sanayii altın çağını yaşıyor. 2000'li yılların başından itibaren Türkiye savunma sanayii alanında radikal bir değişim yaşadı. Türkiye yerli ve milli olarak tankından korvetine, helikopterinden tüfeğine tüm savunma ihtiyaçlarını kendi karşılayabilir hale geliyor. İsrail ve ABD başta olmak üzere birçok ülkenin para karşılığı bile satmadığı başta insansız hava araçları (İHA) olmak üzere pek çok askeri araç ve mühimmat, artık Türkiye tarafından üretiliyor ve terörle mücadelede aktif olarak kullanıyor. Savunma Sanayii Başkanlığı'nın öncülüğünde dev projeler aralıksız sürüyor.

30 Ağustos 2018 Perşembe, 12:24:33 Güncelleme: 12:49:44
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Savunma sanayiinde altın çağ! İşte yerli ve milli projeler...

MİLGEM Korveti, Altay Tankı, Atak Taarruz Helikopteri, Anka ve Bayraktar İHA'ları, Hürkuş Eğitim Uçağı, Göktürk-1 uydusu, Milli Piyade Tüfeği, zırhlı araçlar, füze sistemleri gibi önemli projelere imza atan Türk savunma sanayii büyük atağa kalktı.

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Savunma sanayiinde altın çağ! İşte yerli ve milli projeler...

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıl dönümü kutlanırken, Türkiye'nin savunma daki atılımı da gurur kaynağı oldu. Türk savunma sanayi artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, uluslararası pazarda ağırlığını hissettiriyor.

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Savunma sanayiinde altın çağ! İşte yerli ve milli projeler...

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın öncülüğünde, her türlü zırhlı araç, deniz araçları, komuta kontrol, elektronik harp, atış kontrol, haberleşme, gözetleme sistemleri ve belirli güdümlü silâhlar milli imkânlarla tasarlanıp üretiliyor ve projeler aralıksız sürüyor.

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Savunma sanayiinde altın çağ! İşte yerli ve milli projeler...

Yerli payı yüzde 65'lere çıktı

Savunma sanayiinde 2002 yılı yerlilik ve millilik konusunda Türkiye için bir milat oldu.

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Savunma sanayiinde altın çağ! İşte yerli ve milli projeler...

2002'de savunma sanayiinde dışa bağımlılık yüzde 80 civarındayken, bugün Türk savunma sanayii ihracatı, ana yüklenicileri, alt yüklenicileri, KOBİ'leri, araştırma kuruluşları ve üniversiteleri ile Türkiye'nin en önemli sektörlerinden biri haline geldi.

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