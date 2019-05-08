İstanbul seçimleri için hemşehri atağı! İstanbulda hangi ilden kaç kişi yaşıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi çalışmalarını, kentte hemşehri nüfusu yoğun olan 15 ilin teşkilat başkanıyla görüşerek ve İstanbul İl Başkanlığı üyeleriyle iftarda bir araya gelerek başlatacak. Peki İstanbulda hangi ilden kaç kişi yaşıyor? İşte cevabı...
İstanbul seçimleri için hemşehri atağı! İstanbulda hangi ilden kaç kişi yaşıyor08.05.2019 17:12
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