Sarıyer'de vahşet! Yavru köpeği diri diri yaktılar

Bu bir cinayet, resmen vahşet. Değerlendirilmesi için jandarmaya haber verdim. Çok üzücü, bir insanın böyle bir şey yapmış olması inanılır gibi değil. Bu yol bizim yürüdüğümüz, gezdiğimiz yol. Yalnız gezen gençler, küçükler de oluyor. Onlar için de çok büyük bir tehlike. Şimdi geriye 13 tane yavru var daha gece burada nöbet tutmak gerekecek. Görünen manzara dayanılır gibi değil gerçektenö şeklinde konuştu.