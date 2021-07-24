Vav TV İzle

Bursa son dakika haberi: Suda çırpınan 3 çocuğunu kurtarmak için baraja giren baba boğularak can verdi

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Barajı'nda 3 çocuğunu kurtarmak için suya giren baba suda boğularak hayatını kaybetti. Çevredekilerin yardımıyla 3 çocuk kurtarıldı. İşte habere ilişkin merak edilen tüm detaylar...

24.07.2021 20:19 - Son Güncelleme: 24.07.2021 20:21
Bursa son dakika haberi: Suda çırpınan 3 çocuğunu kurtarmak için baraja giren baba boğularak can verdi

Olay Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Barajı'nda meydana geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bursa son dakika haberi: Suda çırpınan 3 çocuğunu kurtarmak için baraja giren baba boğularak can verdi

Edinilen bilgiye göre Abdullah Hamza (35) ailesiyle Demirtaş Barajı'na pikniğe geldi. Bir süre sonra suda yüzmek için baraja giren çocuklar suda boğulma tehlikesi geçirdi.

Bursa son dakika haberi: Suda çırpınan 3 çocuğunu kurtarmak için baraja giren baba boğularak can verdi

Baba Abdullah Hüseyin (35) 3 çocuğunu da kurtarmak için suya girdi.

Bursa son dakika haberi: Suda çırpınan 3 çocuğunu kurtarmak için baraja giren baba boğularak can verdi

Çevredekilerin yardımıyla boğulma tehlikesi geçiren 3 çocukta sudan çıkartıldı.

Bursa son dakika haberi: Suda çırpınan 3 çocuğunu kurtarmak için baraja giren baba boğularak can verdi

Çocuklar sudan çıkartılırken Baba Abdullah Hamza (35) çevredekilerin yardımıyla kurtarılmaya çalışılsa da suda gözden kayboldu.