Bursa son dakika haberi: Suda çırpınan 3 çocuğunu kurtarmak için baraja giren baba boğularak can verdi
Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Barajı'nda 3 çocuğunu kurtarmak için suya giren baba suda boğularak hayatını kaybetti. Çevredekilerin yardımıyla 3 çocuk kurtarıldı. İşte habere ilişkin merak edilen tüm detaylar...
24.07.2021 20:19
- Son Güncelleme: 24.07.2021 20:21
Edinilen bilgiye göre Abdullah Hamza (35) ailesiyle Demirtaş Barajı'na pikniğe geldi. Bir süre sonra suda yüzmek için baraja giren çocuklar suda boğulma tehlikesi geçirdi.