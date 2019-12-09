Günlük burç yorumları – 9 Aralık 2019 Pazartesi

İKİZLER:

Düşündüğünüz her şeyi, tecrübelerinizle pekiştirerek planlıyorsunuz. Bugün çalışmalarınızda, arkadaşlarınızla yapacağınız işbirliğinin çok önemli olduğunu biliyorsunuz. Yapıcı olmaları sizin için önemli.



