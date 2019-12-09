Günlük burç yorumları – 9 Aralık 2019 Pazartesi
9 Aralık günlük burç yorumunuz size sakin olmanızı öneriyor. Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 9 Aralık Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
09.12.2019 09:16
- Son Güncelleme: 09.12.2019 09:16
KOÇ:
Maddi konularda inatçı tavırlarınız var. Planlarınızı hızlı bir şekilde yaşama geçirme konusunda aceleci davranabilirsiniz. Hafızanızın güçlü yönlerini ortaya çıkaracak yeni bir yapılanma içinde olacaksınız.
BOĞA:
Yaşamla ilgili çok planınız var. Takıntı yaptığınız zaman, kısır bir döngü içinde olabiliyorsunuz. Bugün, bulunduğunuz ortamlarda ani sinirli davranışlar sergileyebilirsiniz. Biraz sakin olun!
İKİZLER:
Düşündüğünüz her şeyi, tecrübelerinizle pekiştirerek planlıyorsunuz. Bugün çalışmalarınızda, arkadaşlarınızla yapacağınız işbirliğinin çok önemli olduğunu biliyorsunuz. Yapıcı olmaları sizin için önemli.
YENGEÇ:
Bulunduğunuz şartları kendi çapınızda yargılamaktan vazgeçmelisiniz. İçsel sıkıntılarınız var ve ailenizle ilgili bazı sorunlar güncellik kazanıyor. Onlardan beklediğiniz maddi desteği alacaksınız.
ASLAN:
Bugün, geleneksel yönlerinizi aşarak, yeniliklere açık olacaksınız. Fakat her olaya kendi mantığınıza göre yaklaştığınız için, sizi anlamaları zorlaşacak. Kısa zaman içinde seyahate çıkabilirsiniz.