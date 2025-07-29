Altın hırsızları fena yakalandı! Soygun kamerada
Gaziosmanpaşa'da girdikleri kuyumcudan yaklaşık 3 kilogram altın çalan 8 kişi yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasıyla kaydedilirken altın hırsızlarının daha önceden de çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlendi.
İstanbul
Gaziosmanpaşa'da girdikleri kuyumcudan yaklaşık 3 kilogram altın çalan 8 kişi yakalandı.
Hürriyet Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bulunan kuyumcuda 17 Temmuz'da gece saatlerinde meydana gelen olayda, sabah iş yerini açan işletmeci C.Y. hırsızlık olduğunu görerek polise ihbarda bulundu.
3 KİLO ALTIN ÇALDILAR
Yapılan incelemede hırsızların içerde bulunan yaklaşık 3 kilogram altın ve ziynet eşyasını çalarak kaçtıkları belirlendi.
Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis hırsızların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirledi. Görüntülerde şüphelilerin olay yerine geldikten sonra kuyumcunun kapısını açmak için bir süre uğraştıkları görüldü.
Görüntülerde şüphelilerden bazılarının beyaz bir örtüyle engelleme yaparak arkadaşlarının kapıyı zorladıkları anları gizlemeye çalıştıkları belirlendi. Daha sonra kapıyı açan şüphelilerin kısa süre içinde vitrinlerde bulunan ziynet eşyalarını çalarak kaçtıkları görüldü.