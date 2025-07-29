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Altın hırsızları fena yakalandı! Soygun kamerada

Gaziosmanpaşa'da girdikleri kuyumcudan yaklaşık 3 kilogram altın çalan 8 kişi yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasıyla kaydedilirken altın hırsızlarının daha önceden de çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlendi.

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DHA
Altın hırsızları fena yakalandı!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da girdikleri kuyumcudan yaklaşık 3 kilogram altın çalan 8 kişi yakalandı.

Altın hırsızları fena yakalandı! Soygun kamerada

Hürriyet Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bulunan kuyumcuda 17 Temmuz'da gece saatlerinde meydana gelen olayda, sabah iş yerini açan işletmeci C.Y. hırsızlık olduğunu görerek polise ihbarda bulundu.

Gaziosmanpaşa'da kuyumcu soygunu

Altın hırsızları fena yakalandı! Soygun kamerada

3 KİLO ALTIN ÇALDILAR

Yapılan incelemede hırsızların içerde bulunan yaklaşık 3 kilogram altın ve ziynet eşyasını çalarak kaçtıkları belirlendi.

Altın hırsızları fena yakalandı! Soygun kamerada

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis hırsızların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirledi. Görüntülerde şüphelilerin olay yerine geldikten sonra kuyumcunun kapısını açmak için bir süre uğraştıkları görüldü.

Altın hırsızları fena yakalandı! Soygun kamerada

Görüntülerde şüphelilerden bazılarının beyaz bir örtüyle engelleme yaparak arkadaşlarının kapıyı zorladıkları anları gizlemeye çalıştıkları belirlendi. Daha sonra kapıyı açan şüphelilerin kısa süre içinde vitrinlerde bulunan ziynet eşyalarını çalarak kaçtıkları görüldü.

Altın hırsızları fena yakalandı!

ÖZEL HAREKAT DEVREYE GİRDİ

Bu güvenlik kamera görüntülerinin izini süren polis ekipleri, hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini belirledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla Başakşehir ve Esenler'deki adreslere yapılan eş zamanlı baskında 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Altın hırsızları fena yakalandı! Soygun kamerada

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 tabanca, çok sayıda mermi ile altın ziynet eşyaları ele geçirildi.

Altın hırsızları fena yakalandı! Soygun kamerada

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI VAR

Şüpheliler H.A.(24), M.D.(29), O.A.(28), K.A.(26), F.K.(20), İ.O.(26), M.O.(21) ve B.V.(37) Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulandı. Şüphelilerden H.A.'nın daha önceden 41 suç kaydı olduğu, ayrıca 7 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Altın hırsızları fena yakalandı! Soygun kamerada

Şüphelilerden M.D.'nin daha önceden 37 tane O.A.'nın ise 31 tane suç kaydı olduğu belirlendi. Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Altın hırsızları fena yakalandı! Soygun kamerada

. 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.O. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Altın hırsızları fena yakalandı!

FOTOĞRAFLAR: DHA