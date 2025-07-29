Altın hırsızları fena yakalandı! Soygun kamerada

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis hırsızların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirledi. Görüntülerde şüphelilerin olay yerine geldikten sonra kuyumcunun kapısını açmak için bir süre uğraştıkları görüldü.