Sardalye en lezzetli dönemine girdi! Ortaya film gibi görüntüler çıktı

Balıkçılar, korona virüsünden dolayı işlerin biraz düşük olduğunu ifade ederek, "Sokağa çıkma kısıtlaması vardı. İhtiyarlar evinde, gençler sokaktaydı. Aslında biz 65 yaş üstüne balık satıyorduk. Şu an işlerimiz biraz artmaya başladı. Sardalye yağlandı ve lezzetlendi. Somonun kilogramı 90 TL'den 50 liraya düştü. İstavritin kilosu 40 TL gidiyor. Kolyos, çupra, levrek satılsa da ağırlıklı olarak sardalye gidiyor. Ufak tekneler denize açılmaya başladı. Büyük gırgırlara da yasak var, zaten personel sayısı da düştü. Alabana dediğimiz küçük 11-12 metrelik tekneler çıkıyor. Biri 10 kasa biri 15 kasa yakalıyor, çeşitlilik artıyor. Sardalye fiyatı da 15 liradan 20 liraya çıktı. Vatandaşlarımızın çoğu sardalyenin yağlandığını bilmiyor. Bilse sürekli ondan alacak" diye konuştu.