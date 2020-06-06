Çanakkale'de korkunç mezar olayı! Anne ve bebeğin kabirleri birleşti
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde yapılan bir caminin avlusundaki 680 yıllık mezarlıkta yaşanan gizemli olaylar çözülemiyor. 52 yıl önce anne ve bebeğinin cansız bedenleri ayrı ayrı yapılan mezarlara defnedildi. Çanakkale'deki mezarlığa ayrı ayrı defnedilen Hatice E. ve kızı Ayşe'nin mezarlarının birleştiği görüldü. Yıllar boyunca birçok kez ayrılan anne ve bebeğinin mezarları her seferinde yeniden birleşti. Çanakkale'deki gizemli mezarlar herkesi hayrete düşürdü.
Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Seyvan ve Çakıroba Köyleri arasında bulunan 'Issız Cuma Camii Mezarlığı'ndaki anne ve bebeğinin mezarlarında yaşanan gizemli olay duyanları hayrete düşürdü. Anne Hatice E., 52 yıl önce kızı Ayşe'yi dünyaya getirdikten kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Kızı Ayşe ise annesinden 20 gün sonra vefat etti..
Minik Ayşe annesinin yanına ancak ayrı bir mezara defnedildi. Birkaç gün sonra yakınları ziyarete gittiği mezarlıkta şoke eden bir olayla karşılaştı. İki mezar birbiriyle birleşmiş durumdaydı. Mezarları ayıran aile fertleri, bir sonraki ziyarette mezarların tekrar birleştiğini görür. Bu olay birkaç kez tekrarlandıktan sonra, yakınları anne ve kızın mezarlarını olduğu şekilde bırakmaya karar verirler. Mezarlığı ziyaret edenler de bu ilginç olay karşısında şaşkına dönüyor..