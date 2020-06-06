Çanakkale'de korkunç mezar olayı! Anne ve bebeğin kabirleri birleşti

Minik Ayşe annesinin yanına ancak ayrı bir mezara defnedildi. Birkaç gün sonra yakınları ziyarete gittiği mezarlıkta şoke eden bir olayla karşılaştı. İki mezar birbiriyle birleşmiş durumdaydı. Mezarları ayıran aile fertleri, bir sonraki ziyarette mezarların tekrar birleştiğini görür. Bu olay birkaç kez tekrarlandıktan sonra, yakınları anne ve kızın mezarlarını olduğu şekilde bırakmaya karar verirler. Mezarlığı ziyaret edenler de bu ilginç olay karşısında şaşkına dönüyor..