Şanlıurfa'da inanılmaz olay! Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan hamal matematik dahisi oldu
Şanlıurfa'da inanılmaz bir olay gerçekleşti. Hamallık yapan Abdüsselam Çiçekçi, 19 yaşındayken elektrik çarpması sonucu bir anda matematik dahisi haline geldi. Kendisini 3 yıl boyunca matematiğe veren Çiçekci'nin şimdi müthiş bir projesi var.
Şanlıurfa'da sıradışı bir olay yaşandı. Hamallık yaparken elektrik çarpan genç hiç ilgisi yokken bir anda matematik dahisi oldu. Kendisini 3 yıl boyunca matematiğe veren Abdüsselam Çiçekçi, 'dünyayı altüst edecek bir projem var' diyerek ortaya çıktı. Çiçekçi'nin ortaya attığı metamatik teorisini üniversite öğretim üyeleri de onayladı.
İşte Urfa'da herkesin dilinde olan hamalın hikayesi:
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Abdüsselam Çiçekçi, babasına ait tahıl ürünleri işletmesinde hamal olarak çalıştığı sırada yüksek voltajlı elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılarak yaralanan Çiçekçi, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık bir haftalık tedavisinin ardından normal hayatına devam eden genç, hayatının tamamen değiştiğini belirterek, sözel öğrencisi olmasına rağmen daha önce hiç ilgilenmediği matematikle uğraşmaya başladığını söyledi.
Elektrik akımına kapıldıktan sonra hiç ilgilenmediği matematik üzerine çalışmalar yapmaya başladığını ifade eden ortaöğretim mezunu Abdüsselam Çiçekçi, kendisindeki değişimi şöyle anlatıyor: "Hafta sonları günde 17 saat babamın iş yerinde çalışıyorum. 2016 yılının 12 Eylül Pazar günü bana elektrik çarptı. Tam 38 bin volt.
BÜYÜK BİR MATEMATİK TEORİSİ BULDUM
Elektrik çarptıktan sonra tamamen matematiğe yöneldim. Hem iş yerinde hamallık yapıyorum hem de matematik teorisiyle uğraşıyorum. 3 yıl boyunca yapmış olduğum çalışmalardan sonra büyük bir matematik teorisi buldum. İspatını da matematik uzmanlarıyla birlikte yaptık, noterde tasdikledik.
PROFESÖR DE DOĞRULADI
Daha sonra Gaziantep'e de gittim, oradaki profesörlerle konuştum. Dedim bu teori daha önce bulunmuş mu bulunmamış mı diye soruşturdum. Dediler bulunmamış. Bana elektrik çarptıktan sonra kafam çalışmaya başladı. Bu sanayi elektriği 38 bin volttur. Bana çarptıktan sonra benim hayatım tamamen değişti. Ondan sonra matematiğe yöneldim. Ajitasyon yapmak istemiyorum, sadece bana sahip çıkmalarını istiyorum.