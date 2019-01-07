Şanlıurfa'da inanılmaz olay! Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan hamal matematik dahisi oldu

Şanlıurfa'da inanılmaz bir olay gerçekleşti. Hamallık yapan Abdüsselam Çiçekçi, 19 yaşındayken elektrik çarpması sonucu bir anda matematik dahisi haline geldi. Kendisini 3 yıl boyunca matematiğe veren Çiçekci'nin şimdi müthiş bir projesi var.

7 Ocak 2019 Pazartesi, 18:21:54 Güncelleme: 18:29:33
Şanlıurfa'da inanılmaz olay! Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan hamal matematik dahisi oldu

Şanlıurfa'da sıradışı bir olay yaşandı. Hamallık yaparken elektrik çarpan genç hiç ilgisi yokken bir anda matematik dahisi oldu. Kendisini 3 yıl boyunca matematiğe veren Abdüsselam Çiçekçi, 'dünyayı altüst edecek bir projem var' diyerek ortaya çıktı. Çiçekçi'nin ortaya attığı metamatik teorisini üniversite öğretim üyeleri de onayladı.

Şanlıurfa'da inanılmaz olay! Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan hamal matematik dahisi oldu

İşte Urfa'da herkesin dilinde olan hamalın hikayesi:

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Abdüsselam Çiçekçi, babasına ait tahıl ürünleri işletmesinde hamal olarak çalıştığı sırada yüksek voltajlı elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılarak yaralanan Çiçekçi, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık bir haftalık tedavisinin ardından normal hayatına devam eden genç, hayatının tamamen değiştiğini belirterek, sözel öğrencisi olmasına rağmen daha önce hiç ilgilenmediği matematikle uğraşmaya başladığını söyledi.

Şanlıurfa'da inanılmaz olay! Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan hamal matematik dahisi oldu

Elektrik akımına kapıldıktan sonra hiç ilgilenmediği matematik üzerine çalışmalar yapmaya başladığını ifade eden ortaöğretim mezunu Abdüsselam Çiçekçi, kendisindeki değişimi şöyle anlatıyor: "Hafta sonları günde 17 saat babamın iş yerinde çalışıyorum. 2016 yılının 12 Eylül Pazar günü bana elektrik çarptı. Tam 38 bin volt.

Şanlıurfa'da inanılmaz olay! Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan hamal matematik dahisi oldu

BÜYÜK BİR MATEMATİK TEORİSİ BULDUM

Elektrik çarptıktan sonra tamamen matematiğe yöneldim. Hem iş yerinde hamallık yapıyorum hem de matematik teorisiyle uğraşıyorum. 3 yıl boyunca yapmış olduğum çalışmalardan sonra büyük bir matematik teorisi buldum. İspatını da matematik uzmanlarıyla birlikte yaptık, noterde tasdikledik.

Şanlıurfa'da inanılmaz olay! Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan hamal matematik dahisi oldu

PROFESÖR DE DOĞRULADI

Daha sonra Gaziantep'e de gittim, oradaki profesörlerle konuştum. Dedim bu teori daha önce bulunmuş mu bulunmamış mı diye soruşturdum. Dediler bulunmamış. Bana elektrik çarptıktan sonra kafam çalışmaya başladı. Bu sanayi elektriği 38 bin volttur. Bana çarptıktan sonra benim hayatım tamamen değişti. Ondan sonra matematiğe yöneldim. Ajitasyon yapmak istemiyorum, sadece bana sahip çıkmalarını istiyorum.

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