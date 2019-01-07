Ankara'da okullar tatil olsun beklentisi! Yarın Ankara'da okullar tatil mi?

Ankara'da yoğun kar yağışının etkisiyle kar kalınlığı kimi yerlerde 15 cm'yi buldu. Kar yağışının kenti etkisi altına almasının ardından öğrenciler "Ankara'da yarın okullar tatil mi?" sorusunun cevabını arıyor. Ankara'da 8 Ocak Salı günü okulların tatil olup olmayacağı merak edilirken Ankara Valiliğinden veya Ankara Valisi Vasip Şahin'den henüz bir kar tatili açıklaması gelmedi.

7 Ocak 2019 Pazartesi, 18:10:03 Güncelleme: 18:13:40
Ankara'da okullar tatil olsun beklentisi! Yarın Ankara'da okullar tatil mi?

Ankara'da okullar tatil mi sorusu günün en çok merak edilenleri arasında! Sabah saatlerinden itibaren yağan kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte başkentte kar kalınlığı kimi yerlerde 15 cm'yi buldu. Kentin üzerine beyaz bir örtüyle örtülürken 'Ankara'da yarın okullar tatil mi?' 'Ankara'da Salı günü okullar tatil olacak mı' sorusunun yanıtı da en çok merak edilen konulardan biri oldu.

Ankara'da okullar tatil olsun beklentisi! Yarın Ankara'da okullar tatil mi?

Türkiye genelinde etkili olmaya başlayan kar yağışı Ankara'yı adeta beyaz bürüdü.

Ankara'da okullar tatil olsun beklentisi! Yarın Ankara'da okullar tatil mi?

Kent genelinde hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı çok sayıda trafik kazasını da beraberinde getirirken, belediye ve karayollarına bağlı ekiplerin ana arterlerin açık kalması için yoğun çaba harcadığı, sıklıkla tuzlama çalışmaları yaptıkları öğrenildi.

Ankara'da okullar tatil olsun beklentisi! Yarın Ankara'da okullar tatil mi?

Ankara'da yarın okullar kar nedeniyle tatil olacak mı?

Ankara'yı beyaz bir örtüyle örten kar yağışının ardından merak edilen konulardan biri de "Ankara'da kar nedeniyle okulların tatil olup olmayacağı" sorusunun yanıtı oldu.

Ankara'da okullar tatil olsun beklentisi! Yarın Ankara'da okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan "Ankara genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceği" uyarısı da Ankara'da Salı günü okulların tatil olması beklentisini artırdı.

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