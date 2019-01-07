Ankara'da okullar tatil olsun beklentisi! Yarın Ankara'da okullar tatil mi?
Ankara'da yoğun kar yağışının etkisiyle kar kalınlığı kimi yerlerde 15 cm'yi buldu. Kar yağışının kenti etkisi altına almasının ardından öğrenciler "Ankara'da yarın okullar tatil mi?" sorusunun cevabını arıyor. Ankara'da 8 Ocak Salı günü okulların tatil olup olmayacağı merak edilirken Ankara Valiliğinden veya Ankara Valisi Vasip Şahin'den henüz bir kar tatili açıklaması gelmedi.
Ankara'da okullar tatil mi sorusu günün en çok merak edilenleri arasında! Sabah saatlerinden itibaren yağan kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte başkentte kar kalınlığı kimi yerlerde 15 cm'yi buldu. Kentin üzerine beyaz bir örtüyle örtülürken 'Ankara'da yarın okullar tatil mi?' 'Ankara'da Salı günü okullar tatil olacak mı' sorusunun yanıtı da en çok merak edilen konulardan biri oldu.