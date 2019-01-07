Ankara'da okullar tatil olsun beklentisi! Yarın Ankara'da okullar tatil mi?

Ankara'da okullar tatil mi sorusu günün en çok merak edilenleri arasında! Sabah saatlerinden itibaren yağan kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte başkentte kar kalınlığı kimi yerlerde 15 cm'yi buldu. Kentin üzerine beyaz bir örtüyle örtülürken 'Ankara'da yarın okullar tatil mi?' 'Ankara'da Salı günü okullar tatil olacak mı' sorusunun yanıtı da en çok merak edilen konulardan biri oldu.