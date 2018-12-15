Şanlıurfa'da doktorları şaşırtan olay! Karnından çıkanlara inanamayacaksınız

"...Ameliyata bütün midesini ve ince bağırsağını dolduran kitle tespit ettik, buda yaklaşık olarak 2 kilo kadar uzun yıllardır yediği plastik kablo, eldiven gibi cisimler yapılan ameliyatla çıkarıldı. Hastamız bir gün yoğun bakımda kaldıktan sonra servise indirdik. Şu an durumu iyi. Gelecek haftaya kadar inşallah taburcu ederiz. Biz daha çok saç gibi maddeler yiyen hastalara karşılaştık ilk defa böyle farklı maddeler yiyen bir hasta ile karşılaştık ve şaşırdık..."