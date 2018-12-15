Şanlıurfa'da doktorları şaşırtan olay! Karnından çıkanlara inanamayacaksınız

Şanlıurfa'da yaşanan olay doktorları şaşırttı. 14 yaşındaki gencin karnından iki kilo yabancı madde çıkarıldı. Doktorlar böyle bir şeyin ilk yaşandığını ifade etti.

15 Aralık 2018 Cumartesi, 12:03:48 Güncelleme: 12:04:40
Şanlıurfa'da doktorları şaşırtan olay! Karnından çıkanlara inanamayacaksınız

Mardin'de yurtta kalan 14 yaşındaki Mehmet Ekinci rahatsızlanması sonucu kent merkezindeki bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan teşhisin ardından ambulansla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

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Şanlıurfa'da doktorları şaşırtan olay! Karnından çıkanlara inanamayacaksınız

Ekinci, gerçekleştirilen ameliyat sonucunda midesinden ve ince bağırdağından 2 kiloya yakın yabancı materyal cisim çıkarıldı. Hastanede tedavisine devam edilen Ekinci bir hafta içinde taburcu olacağı bildirildi.

Şanlıurfa'da doktorları şaşırtan olay! Karnından çıkanlara inanamayacaksınız

Çocuğunun karnından yabancı cisimler çıkarıldığı için mutlu olduğunu dile getiren Servet Ekinci, "Çocuğum Mardin'de yurtta kalıyor. Çocuğum hastalığı vardı, rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Hastanede filmi, röntgeni çekilmiş, karnında kötü maddeler görülmüş. Çocuğum ambulansla Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edildi. Burada ameliyat edildi. Çocuğumun karnından kötü maddeler çıkarıldı" dedi

Şanlıurfa'da doktorları şaşırtan olay! Karnından çıkanlara inanamayacaksınız

'İLK KEZ BÖYLE BİR HASTAYLA KARŞILAŞTIK'

İlk kez böyle bir hastayla karşılaştığını belirten Çocuk Cerrahi Anabilim Dalı Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler, "Hastamızın durumu şimdi gayet iyidir. Hastamız 14 yaşında bize Mardin'den 112 Acil Servis'ten bildirildi. Hasta yapılan teşhislerde midesinde ve bütün ince bağırsaklarında ne olduğu bilinmeyen çok sayıda yabancı cisimle karşılaştık. Hastayı acilen ameliyata aldık..."

Şanlıurfa'da doktorları şaşırtan olay! Karnından çıkanlara inanamayacaksınız

"...Ameliyata bütün midesini ve ince bağırsağını dolduran kitle tespit ettik, buda yaklaşık olarak 2 kilo kadar uzun yıllardır yediği plastik kablo, eldiven gibi cisimler yapılan ameliyatla çıkarıldı. Hastamız bir gün yoğun bakımda kaldıktan sonra servise indirdik. Şu an durumu iyi. Gelecek haftaya kadar inşallah taburcu ederiz. Biz daha çok saç gibi maddeler yiyen hastalara karşılaştık ilk defa böyle farklı maddeler yiyen bir hasta ile karşılaştık ve şaşırdık..."

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