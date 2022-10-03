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Saniye saniye ölüm! Halı sahadaki 'kriz' kamerada

Halı sahadaki ölüm kamerada! Sakarya'da halı sahada kalp krizi geçiren 29 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gencin kalp krizi geçirdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

03.10.2022 10:17 - Son Güncelleme: 03.10.2022 10:19
Saniye saniye ölüm! Halı sahadaki ’kriz’ kamerada

Sakarya'da halı sahada kalp krizi geçiren 29 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Saniye saniye ölüm! Halı sahadaki ’kriz’ kamerada

Olay, Adapazarı'nda bulunan halı sahada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdivan'da yaşayan 29 yaşındaki İlhan İltaş, arkadaşlarıyla Adapazarı ilçesinde bulunan bir halı sahada top oynarken fenalaşarak yere yığıldı.

Saniye saniye ölüm! Halı sahadaki ’kriz’ kamerada

İltaş'ı gören arkadaşları yardımına koşarken, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlhan İltaş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kalp krizi sebebiyle tedavi altına alınan İltaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Saniye saniye ölüm! Halı sahadaki ’kriz’ kamerada

ÖLÜM SANİYE SANİYE KAMERADA

29 yaşında hayatını kaybeden İlhan İltaş'ın cenazesi, memleketi Bitlis'e gönderildi.
Öte yandan, İltaş'ın kalp krizi geçirdiği anlar ve arkadaşlarının yardım etme çabası halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Saniye saniye ölüm! Halı sahadaki ’kriz’ kamerada

Görüntülerde, İltaş'ın kalp krizi geçirerek yere yığılması, arkadaşlarının yardım etme çabası ve maçı izleyen vatandaşların sahaya girerek dışarı çıkartılması yer alıyor.

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