Dünyanın en uzun bacaklı kadını canlı yayında dert yandı! En büyük sıkıntısı...

Onun adı Ekaterina Lisina... Dünyanın en uzun bacaklı kadını. 2.05 metre boyundaki Ekaterina Lisina eski basketbol oyuncusu. Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmeyi başaran Rus güzelin bugünlerde büyük bir derdi var! Eski basketbolcu olan model Lisina geçenlerde İngiltere'nin başkenti Londra'da bir televizyon şovuna katıldı. Bu programda yaşadıklarına dair ilginç anektodlar anlatan dünyanın en uzun bacaklı kadını Ekaterina Lisina kendisini rahatsız eden bir durumdan da dem vurdu.

30.11.2019 09:42 - Son Güncelleme: 30.11.2019 09:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





