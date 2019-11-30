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Dünyanın en uzun bacaklı kadını canlı yayında dert yandı! En büyük sıkıntısı...

Onun adı Ekaterina Lisina... Dünyanın en uzun bacaklı kadını. 2.05 metre boyundaki Ekaterina Lisina eski basketbol oyuncusu. Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmeyi başaran Rus güzelin bugünlerde büyük bir derdi var! Eski basketbolcu olan model Lisina geçenlerde İngiltere'nin başkenti Londra'da bir televizyon şovuna katıldı. Bu programda yaşadıklarına dair ilginç anektodlar anlatan dünyanın en uzun bacaklı kadını Ekaterina Lisina kendisini rahatsız eden bir durumdan da dem vurdu.

30.11.2019 09:42 - Son Güncelleme: 30.11.2019 09:47
Dünyanın en uzun bacaklı kadını canlı yayında dert yandı! En büyük sıkıntısı...

Uzun bacaklı model yaptığı açıklamada bakın nasıl isyan etti.

Dünyanın en uzun bacaklı kadını canlı yayında dert yandı! En büyük sıkıntısı...

Lisina "Medya spor kariyerimdeki başarılarımla değil, modellik kariyerimle ilgileniyor" şeklinde konuştu.

Dünyanın en uzun bacaklı kadını canlı yayında dert yandı! En büyük sıkıntısı...

Rusya'nın batısındaki Penza kentinde dünyaya gelen Lisina'nın annesi eskiden yerel Spartak takımında oynuyordu, Modelin babası profesyonel basketbol antrenörüydü.

Dünyanın en uzun bacaklı kadını canlı yayında dert yandı! En büyük sıkıntısı...

Lisina'nın da basketbol alanında sayısız başarısı bulunuyor.

Dünyanın en uzun bacaklı kadını canlı yayında dert yandı! En büyük sıkıntısı...

Rus milli takımında oynayan 32 yaşındaki Lisina, 2006'da Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya, 2008'de Pekin'de gerçekleşen Olimpiyatlarda bronz madalya, 2007'de Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya ve 2009'da da gümüş madalya kazandı.

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