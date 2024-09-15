Sakarya'daki patlamada yaralanan işçi dehşet anlarını anlattı

TEM Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren makarna fabrikasında saat 13.15 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye Sakarya başta olmak üzere, Düzce ve Kocaeli'den de çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, orman, polis ve jandarma personelleri sevk edildi.
Hızlıca olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. İçeriden çıkarılanlar ve olaydan etkilenen yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.