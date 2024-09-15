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Sakarya'daki patlamada yaralanan işçi dehşet anlarını anlattı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan işçi Zafer Emanet, dehşet anlarını anlattı. Patlama olduğu anda 4 saniye beyaz bir ışık yandığını ifade eden Emanet, "Kafamı döndürdüğümde her yer yıkılmıştı ve içerisi yanıyordu." dedi.

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Giriş Tarihi 15 Eylül 2024, 18:03 Güncelleme Tarihi15 Eylül 2024, 18:03
Sakarya’daki patlamada yaralanan işçi dehşet anlarını anlattı 1


TEM Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren makarna fabrikasında saat 13.15 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı.

Sakarya’daki patlamada yaralanan işçi dehşet anlarını anlattı 2

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye Sakarya başta olmak üzere, Düzce ve Kocaeli'den de çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, orman, polis ve jandarma personelleri sevk edildi.

Sakarya’daki patlamada yaralanan işçi dehşet anlarını anlattı 3

Hızlıca olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. İçeriden çıkarılanlar ve olaydan etkilenen yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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