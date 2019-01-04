Sakarya'da 'pitbull' dehşeti! İşte o kan donduran anlar...
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 'pitbull' cinsi iki köpek, sokakta yakaladıkları köpeği parçalayarak ağır yaraladı.
4 Ocak 2019 Cuma, 20:09:19
Güncelleme: 20:10:22
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 'pitbull' cinsi iki köpek, sokakta yakaladıkları köpeği parçalayarak ağır yaraladı. Çevredekilerin tekme ve yumruklu müdahalesiyle kurtarılan sokak köpeği tedaviye alındı.
Pitbull'ların sahibi hakkında soruşturma başlatıldı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Ferizli merkezinde öğle saatlerinde sahibi tarafından gezmeleri için sokakta bırakılan 'pitbull' cinsi iki köpek, başıboş köpeğe yaklaştı.
Bu sırada sahibinin uzaklaştığı pitbull'ların sokak köpeğine saldıracağını fark eden çevredeki bir kişi, harekete geçti. Ancak pitbull'lar, sokak köpeğini yakalayıp dişlerini geçirdi.
Pitbull'lar, kafasından ısırdıkları köpeği yerde metrelerce sürükledi.