Sakarya'da 'pitbull' dehşeti! İşte o kan donduran anlar...

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 'pitbull' cinsi iki köpek, sokakta yakaladıkları köpeği parçalayarak ağır yaraladı.

4 Ocak 2019 Cuma, 20:09:19 Güncelleme: 20:10:22
Sakarya'da 'pitbull' dehşeti! İşte o kan donduran anlar...

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 'pitbull' cinsi iki köpek, sokakta yakaladıkları köpeği parçalayarak ağır yaraladı. Çevredekilerin tekme ve yumruklu müdahalesiyle kurtarılan sokak köpeği tedaviye alındı.

Sakarya'da 'pitbull' dehşeti! İşte o kan donduran anlar...

Pitbull'ların sahibi hakkında soruşturma başlatıldı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya'da 'pitbull' dehşeti! İşte o kan donduran anlar...

Ferizli merkezinde öğle saatlerinde sahibi tarafından gezmeleri için sokakta bırakılan 'pitbull' cinsi iki köpek, başıboş köpeğe yaklaştı.

Sakarya'da 'pitbull' dehşeti! İşte o kan donduran anlar...

Bu sırada sahibinin uzaklaştığı pitbull'ların sokak köpeğine saldıracağını fark eden çevredeki bir kişi, harekete geçti. Ancak pitbull'lar, sokak köpeğini yakalayıp dişlerini geçirdi.

Sakarya'da 'pitbull' dehşeti! İşte o kan donduran anlar...

Pitbull'lar, kafasından ısırdıkları köpeği yerde metrelerce sürükledi.

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