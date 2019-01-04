İşte mide yanmasına sebep olan besinler

Mide yanması, en iyi alt gögüs bölgesinde ortaya çıkan ağrılı, yanma hissi olarak tanımlanır. Mide ekşimesi, mide asidinin yemek borusuna kaçtığı ve midenize yiyecek ve içecek veren tüp olan asit reflünün bir semptomudur.



Normal olarak, mide asidi alt özofageal sfinkter denilen bir bariyer nedeniyle yemek borusuna kaçamaz. Bu, doğal olarak kapalı kalan halka şeklinde bir kastır ve normalde sadece yutkunduğunuzda açılır.