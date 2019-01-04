İşte mide yanmasına sebep olan besinler

Mide yanması, en iyi alt gögüs bölgesinde ortaya çıkan ağrılı, yanma hissi olarak tanımlanır. Mide ekşimesi, mide asidinin yemek borusuna kaçtığı ve midenize yiyecek ve içecek veren tüp olan asit reflünün bir semptomudur. İşte mide yanmasına sebep olan besinler...

4 Ocak 2019 Cuma, 19:13:54 Güncelleme: 20:00:22
İşte mide yanmasına sebep olan besinler

Mide yanması, en iyi alt gögüs bölgesinde ortaya çıkan ağrılı, yanma hissi olarak tanımlanır. Mide ekşimesi, mide asidinin yemek borusuna kaçtığı ve midenize yiyecek ve içecek veren tüp olan asit reflünün bir semptomudur.

Normal olarak, mide asidi alt özofageal sfinkter denilen bir bariyer nedeniyle yemek borusuna kaçamaz. Bu, doğal olarak kapalı kalan halka şeklinde bir kastır ve normalde sadece yutkunduğunuzda açılır.

İşte mide yanmasına sebep olan besinler

Bununla birlikte, asit reflüsü olan kişilerde, bu kas genellikle zayıflatılır. Bu, asit reflüslü mide ekşimesi geçiren insanların nedenlerinden biridir.

İşte mide yanmasına sebep olan besinler

Diyet, mide ekşimesinde önemli bir rol oynar. Yiyeceklerin yemek borusuna kaçmasına ve mide yanmasına neden olmasına yardımcı olan birçok yemek özofagus sfinkterini gevşetebilir.

İşte mide yanmasına neden olabilecek 11 yiyecek...

İşte mide yanmasına sebep olan besinler

YÜKSEK YAĞLI GIDALAR

Yüksek yağlı gıdalar mide yanmasına neden olabilir. Ne yazık ki, bu avokado, peynir ve fındık gibi inanılmaz sağlıklı ve besleyici gıdaları da içerir. Yüksek yağlı gıdaların mide ekşimesini tetikleyebileceği iki yol vardır. Birincisi, özofagus ve mide arasında bariyer görevi gören alt özofageal sfinkteri gevşetebilirler.

İşte mide yanmasına sebep olan besinler

Bu kas rahatladığında mide asidi mideden yemek borusuna kaçabilir ve mide yanmasına neden olabilir. İkincisi, yüksek yağlı gıdalar hormon kolesistokinin (CCK) salınımını uyarır. Bu hormon alt özofageal sfinkteri gevşetebilir ve asit reflüye neden olabilir.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Çinli fenomenin ofiste yaptığı herkesi şoke etti
Çinli fenomenin ofiste yaptığı herkesi şoke etti