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Günlük burç yorumları – 20 Mart 2020 Cuma

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 20 Mart 2020 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

20.03.2020 09:01 - Son Güncelleme: 20.03.2020 09:01
Günlük burç yorumları – 20 Mart 2020 Cuma

KOÇ:
İşinizle ilgili yeni bir yapılanmaya ihtiyacınız olacak fakat yapacağınız anlaşmaları sağlam temeller üzerine oturtmak istiyorsanız, sadece kendinize güvenmelisiniz. Bugün, Ay Kova burcunda ilerlerken, özel ilişkilerinizde istediğiniz performansı sağlamanıza yardım ediyor. Yalnızca, sıra dışı ilişkilerden uzak kalmaya çalışmalısınız.

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Günlük burç yorumları – 20 Mart 2020 Cuma

BOĞA:
Birlikte çalıştığınız kişilerin sorunları yüzünden, başınız ağrıyabilir. Bugün, göğüslemek zorunda kalacağınız problemlere karşı kendinizi hazırlamalı ve hedefleriniz konusunda bildiğinizden şaşmamalısınız. İsteklerinizi yaşama geçirme konusunda, oldukça belirgin davranışlar içinde olacaksınız.

Günlük burç yorumları – 20 Mart 2020 Cuma

İKİZLER:
Düşündüğünüz her şeyi yaşama geçirme konusunda istekli davranacaksınız. Ortak çalışmaların zevk verdiği bir ortamda, bireysel enerjinizi kanıtlamak gibi fırsatları kaçırmamalı ve sevdiğiniz kişiyle enerjilerinizi birleştirmelisiniz. Ay'ın konumu, maddi konularda kişisel yaratıcılığınızı destekliyor.Harcamalarına dikkat etmelisiniz.

Günlük burç yorumları – 20 Mart 2020 Cuma

YENGEÇ:
Dostluklar konusunda seçici ve titiz davranmaya çalışıyorsunuz. Bugün, kalıcı işler yapmak için önemli adımlar atacaksınız. Kendinizi yoğun iş temposunun içinde bulabilirsiniz. Ani iş gezileri gündeme gelecek ve bağımsız yönünüzü istediğiniz gibi kullanma şansınızı elde edecek, özellikle inatçı yapınızı ön plana çıkaracaksınız.

Günlük burç yorumları – 20 Mart 2020 Cuma

ASLAN:
Bugün çevrenizle güçlü işbirliği içinde olacaksınız. Duygusal gelişiminiz için yapacağınız çalışmalarda, maddi beklentilerinde önem kazanacağını biliyor ve hedeflerinizi ona göre belirliyorsunuz.Yaşamın gizli yönleri ilginizi çekiyor ve mistik çalışmalara vakit ayırmak için değişik bir çok fırsatları değerlendiriyorsunuz..

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