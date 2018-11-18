Sağanak yağış Bodrumu vurdu! Sel araçları sürükledi

Sağanak yağış Bodrum'u vurdu! Sel araçları sürükledi
Muğla Bodrum'da dünden beri etkili olan sağanak yağış, ilçedeki hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, caddelerde bulunan araçlar da yollarda sürüklenerek kullanılamaz hale geldi.
18 Kasım 2018 Pazar, 11:45:17
Güncelleme: 11:49:49
Kuvvetli yağış gece saatlerinde etkisini artırınca sele neden oldu. İlçe merkezinde Cevat Şakir Caddesi, Üçkuyular Caddesi ve Dere Sokak'ta park halinde bulunan bazı araçlar selin şiddeti nedeniyle sürüklendi ve kullanılamaz hale geldi. Dere Sokak'ta park halinde olduğu belirtilen bir kamyonet de suyun şiddeti nedeniyle devrildi.
İlçede bazı ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar yetkililerden yardım istendi. Emniyet, yoldaki araçları kaldırırken belediye ekipleri ev ve iş yerlerindeki suyu tahliye etmeye başladı.
ARAÇLARIYLA DENİZE SÜRÜKLENEN BALIKÇILAR SON ANDA KURTARILDI
Torba mevkiinde balık tutmakta olan Recep Koç (39) ve Cemile Demirtaş (62) aşırı yağıştan korunmak için araçlarına bindikleri sırada gelen sel sularıyla birlikte denize sürüklendi.
Kendi imkanlarıyla araçlarının üzerine çıkmayı başaran balıkçıları kurtarmak için bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu, bir dalış timi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Koç ve Demirtaş, denizde başka kimsenin olmadığını ifade etti.
Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri, denize sürüklenen 4 aracın sabitlenmesini sağlayarak, sahiplerine bilgi verdi. Bölgede kurtarma çalışmalarına devam edildiği bildirildi.