Sağanak yağış Bodrum'u vurdu! Sel araçları sürükledi

Muğla Bodrum'da dünden beri etkili olan sağanak yağış, ilçedeki hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, caddelerde bulunan araçlar da yollarda sürüklenerek kullanılamaz hale geldi.
Sağanak yağış Bodrum'u vurdu! Sel araçları sürükledi18 Kasım 2018, Pazar
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