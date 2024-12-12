Sadece tek bir şeyi ağzına bile sürmedi 136 kilo inceldi! İzlediği tek adım...

Bu kez eski stratejilerinden bazılarını tekrar denemeye başladı: şekeri kesmek gibi. Artık düzenli olarak sabahları 45 dakika, akşamları ise 20-30 dakika egzersiz yapıyor.

Hafta sonları ise bu süreyi bir buçuk saate çıkarıyor ve egzersizlerini koşu bandı ve sabit bisikletle yapıyor.

Kilo kontrolü için evde sağlıklı yiyecekler bulundurmanın önemini vurguluyor ve son bir yıldır kilosunu 95'te sabit kılmayı başardı

Rick, aralıklı oruç yöntemiyle öğle saatlerine kadar sadece meyve tüketiyor ardından sağlıklı yiyecekler tercih ediyor. Şu an çok daha sağlıklı bir yaşam sürüyor ve buna büyük bir kararlılıkla devam edeceğini belirtiyor ve ekliyor:

"Hayatımda çok şey değişti. Artık sadece sağlıklı kalmayı değil aynı zamanda başkalarının hayatlarında da fark yaratmayı hedefliyorum."