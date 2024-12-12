Sadece tek bir şeyi ağzına bile sürmedi 136 kilo inceldi! İzlediği tek adım...

Rick Salewske, 25 yıl önce 244 kiloydu ve bu durum yaşamını gerçek anlamda zorlaştırıyordu. Rick, sandalyelere sığamıyor, restoranlara gidemiyor ve günlük aktivitelerde güçlük yaşıyordu. Yaşadığı zorlukları paylaşırken, "Dünyam küçüldü, dizlerim ağrıyordu ve üniversitede masama sığamayacak hale geldim" diyor. Olumsuzlukların ardından Salewske, bir sabah uyanıp hayatında köklü bir değişiklik yapmaya karar verdi ve serüveni böylece başlamış oldu...
🔺 Değişimi başlatan dönem mi?
2000 yılında yaşadığı 3 önemli olay onu harekete geçirmeye yetti
Rüyasında kendi cenaze törenini gördü, lisedeki 20. yıl buluşmasına katılmadı çünkü aşırı kilosundan utanıyordu ve yeni bir iş teklifini reddetti çünkü fiziksel görünümünden utanıyordu.
O anlarda bir şeylerin değişmesi gerektiğini fark etti ve kilo verme yolculuğuna başlamak için o adımı atmaya karar verdi.
Şeker ve dondurmayı evine bile sokmadı
Kilo vermek için 1.800 kalorilik bir diyeti tercih etti ve hayatından şekeri, dondurmayı ve abur cuburu tam anlamıyla çıkardı. Üç dengeli öğünle beslenme rutinine başladı.
Ayrıca bir antrenörle çalışarak düzenli egzersiz yapmaya başladı. Başta yalnızca kısa mesafeler yürüyebiliyordu ancak zamanla daha uzun mesafeleri aşmayı başardı.
Koşmaya başladı ve düzenli egzersizle birlikte günde 1.800 kalori alarak mevcut kilosunu başarılı bir şekilde düşürdü.
2 yıl içinde 136 kiloya veda
İki yıl içinde 136 kilo verdi. Bu dönüşüm o kadar etkileyiciydi ki televizyon programları onu teker teker davet etti.
2003 senesinde evlendi
2003 yılında altı aylık kız arkadaşı Kelley'e evlenme teklifi etti ve evlendiler. Şimdi 18, 16 ve 13 yaşlarında üç sevimli çocukları var.
Sağlık sorunları kapıyı çaldı
2022 yılında toplam 144 kiloya ulaşınca yüksek tansiyon problemi nedeniyle tekrar kilo vermek zorunda kaldı.
Düzenli egzersize geri döndü
Bu kez eski stratejilerinden bazılarını tekrar denemeye başladı: şekeri kesmek gibi. Artık düzenli olarak sabahları 45 dakika, akşamları ise 20-30 dakika egzersiz yapıyor.
Hafta sonları ise bu süreyi bir buçuk saate çıkarıyor ve egzersizlerini koşu bandı ve sabit bisikletle yapıyor.
Son bir yıldır 95 kilo
Kilo kontrolü için evde sağlıklı yiyecekler bulundurmanın önemini vurguluyor ve son bir yıldır kilosunu 95'te sabit kılmayı başardı
Rick, aralıklı oruç yöntemiyle öğle saatlerine kadar sadece meyve tüketiyor ardından sağlıklı yiyecekler tercih ediyor. Şu an çok daha sağlıklı bir yaşam sürüyor ve buna büyük bir kararlılıkla devam edeceğini belirtiyor ve ekliyor:
"Hayatımda çok şey değişti. Artık sadece sağlıklı kalmayı değil aynı zamanda başkalarının hayatlarında da fark yaratmayı hedefliyorum."