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Sadece tek bir şeyi ağzına bile sürmedi 136 kilo inceldi! İzlediği tek adım...

Rick Salewske, 25 yıl önce tam olarak 244 kiloydu ve bu durum onun için içinden çıkılamaz bir hal almıştı. Bir sabah uyandı ve hayatında köklü bir değişiklik yapmaya karar verdi! Aradan günler geçti ve Salewske 136 kiloya kadar inerek sağlıklı bir şekilde incelmeyi başardı. Yaptığı tek şey ise...

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Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 19:01 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 19:03
Sadece tek bir şeyi ağzına bile sürmedi 136 kilo inceldi! İzlediği tek adım...

Rick Salewske, 25 yıl önce 244 kiloydu ve bu durum yaşamını gerçek anlamda zorlaştırıyordu. Rick, sandalyelere sığamıyor, restoranlara gidemiyor ve günlük aktivitelerde güçlük yaşıyordu. Yaşadığı zorlukları paylaşırken, "Dünyam küçüldü, dizlerim ağrıyordu ve üniversitede masama sığamayacak hale geldim" diyor. Olumsuzlukların ardından Salewske, bir sabah uyanıp hayatında köklü bir değişiklik yapmaya karar verdi ve serüveni böylece başlamış oldu...

Sadece tek bir şeyi ağzına bile sürmedi 136 kilo inceldi! İzlediği tek adım...

🔺 Değişimi başlatan dönem mi?

2000 yılında yaşadığı 3 önemli olay onu harekete geçirmeye yetti

Rüyasında kendi cenaze törenini gördü, lisedeki 20. yıl buluşmasına katılmadı çünkü aşırı kilosundan utanıyordu ve yeni bir iş teklifini reddetti çünkü fiziksel görünümünden utanıyordu.

Sadece tek bir şeyi ağzına bile sürmedi 136 kilo inceldi! İzlediği tek adım...

O anlarda bir şeylerin değişmesi gerektiğini fark etti ve kilo verme yolculuğuna başlamak için o adımı atmaya karar verdi.

Sadece tek bir şeyi ağzına bile sürmedi 136 kilo inceldi! İzlediği tek adım...

Şeker ve dondurmayı evine bile sokmadı

Kilo vermek için 1.800 kalorilik bir diyeti tercih etti ve hayatından şekeri, dondurmayı ve abur cuburu tam anlamıyla çıkardı. Üç dengeli öğünle beslenme rutinine başladı.

Sadece tek bir şeyi ağzına bile sürmedi 136 kilo inceldi! İzlediği tek adım...

Yemek pişirme konusunda ustalaştı

Zamanla daha faydalı ve sağlıklı yiyecekleri nasıl hazırlayacağını öğrendi. Bu dönemde balık, tavuk ve sebzeleri pişirme konusunda kendisini geliştirdi.

Sadece tek bir şeyi ağzına bile sürmedi 136 kilo inceldi! İzlediği tek adım...

Ayrıca bir antrenörle çalışarak düzenli egzersiz yapmaya başladı. Başta yalnızca kısa mesafeler yürüyebiliyordu ancak zamanla daha uzun mesafeleri aşmayı başardı.

Sadece tek bir şeyi ağzına bile sürmedi 136 kilo inceldi! İzlediği tek adım...

Koşmaya başladı ve düzenli egzersizle birlikte günde 1.800 kalori alarak mevcut kilosunu başarılı bir şekilde düşürdü.

Sadece tek bir şeyi ağzına bile sürmedi 136 kilo inceldi! İzlediği tek adım...

2 yıl içinde 136 kiloya veda

İki yıl içinde 136 kilo verdi. Bu dönüşüm o kadar etkileyiciydi ki televizyon programları onu teker teker davet etti.

Sadece tek bir şeyi ağzına bile sürmedi 136 kilo inceldi! İzlediği tek adım...

2003 senesinde evlendi

2003 yılında altı aylık kız arkadaşı Kelley'e evlenme teklifi etti ve evlendiler. Şimdi 18, 16 ve 13 yaşlarında üç sevimli çocukları var.

Sadece tek bir şeyi ağzına bile sürmedi 136 kilo inceldi! İzlediği tek adım...

Hikaye ne yazık ki başa sardı

Ancak,yıllar geçtikçe eski alışkanlıklar geri dönmeye başladı. Fast food, tatlılar gibi yiyecekler tekrar Rick'in hayatına girmeye başladı.

Sadece tek bir şeyi ağzına bile sürmedi 136 kilo inceldi! İzlediği tek adım...

Sağlık sorunları kapıyı çaldı

2022 yılında toplam 144 kiloya ulaşınca yüksek tansiyon problemi nedeniyle tekrar kilo vermek zorunda kaldı.

Sadece tek bir şeyi ağzına bile sürmedi 136 kilo inceldi! İzlediği tek adım...

Düzenli egzersize geri döndü

Bu kez eski stratejilerinden bazılarını tekrar denemeye başladı: şekeri kesmek gibi. Artık düzenli olarak sabahları 45 dakika, akşamları ise 20-30 dakika egzersiz yapıyor.

Sadece tek bir şeyi ağzına bile sürmedi 136 kilo inceldi! İzlediği tek adım...

Hafta sonları ise bu süreyi bir buçuk saate çıkarıyor ve egzersizlerini koşu bandı ve sabit bisikletle yapıyor.

Sadece tek bir şeyi ağzına bile sürmedi 136 kilo inceldi! İzlediği tek adım...

Son bir yıldır 95 kilo

Kilo kontrolü için evde sağlıklı yiyecekler bulundurmanın önemini vurguluyor ve son bir yıldır kilosunu 95'te sabit kılmayı başardı

Sadece tek bir şeyi ağzına bile sürmedi 136 kilo inceldi! İzlediği tek adım...

Rick, aralıklı oruç yöntemiyle öğle saatlerine kadar sadece meyve tüketiyor ardından sağlıklı yiyecekler tercih ediyor. Şu an çok daha sağlıklı bir yaşam sürüyor ve buna büyük bir kararlılıkla devam edeceğini belirtiyor ve ekliyor:

"Hayatımda çok şey değişti. Artık sadece sağlıklı kalmayı değil aynı zamanda başkalarının hayatlarında da fark yaratmayı hedefliyorum."

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