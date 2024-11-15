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Sabah uyandığında yüzü yeşile dönmüştü! Güzellik tutkusu pahalıya patladı! TikTok'ta viral oldu

Evde uyguladığımız güzellik trenleri bazen beklenmedik sonuçlar yaratabiliyor. TikTok kullanıcısı Sara Trent bir sabah uyandığında yüzünün tamamen yeşile döndüğünü gördü. Panikleyen genç kadın yaşadığı olayı sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. İşte olaya ilişkin detaylar...

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Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 09:14 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 09:14
Sabah uyandığında yüzü yeşile dönmüştü! Güzellik tutkusu pahalıya patladı! TikTok’ta viral oldu

TikTok kullanıcısı Sara Trent bir sabah uyandığında yüzü tamamen yeşile dönmüştü. Gece uyumadan önce kullandığı ürünün cildini bu hale getirdiğini fark eden Trent, dehşeti yaşadı. Yaşadıklarını sosyal medya platformu üzerinden paylaşan isim, takipçilerini dikkatli olmaları konusunda uyardı. İşte olaya ilişkin detaylar...

Sabah uyandığında yüzü yeşile dönmüştü! Güzellik tutkusu pahalıya patladı! TikTok’ta viral oldu

Dehşeti yaşadı

Bir kadın sahte bronzlaştırıcıyla korkunç bir bronzlaşma deneyimi yaşadı ve bir sabah uyandığında yüzü tamamen yeşile dönmüştü.

Sabah uyandığında yüzü yeşile dönmüştü! Güzellik tutkusu pahalıya patladı! TikTok’ta viral oldu

Bronzlaştırıcı krem sürüp uyuyakaldı

Mississippi Pazarlama Müdürü Sara Trent, yatağında uyuyakaldığında yüzünde bronzlaştırıcı krem vardı. Ancak Sara, kullanım aşamasında önerilen bir saat yerine bronzlaştırıcının cildinde sekiz saatten fazla kalmasına izin verdi.

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