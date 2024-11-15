Sabah uyandığında yüzü yeşile dönmüştü! Güzellik tutkusu pahalıya patladı! TikTok’ta viral oldu

TikTok kullanıcısı Sara Trent bir sabah uyandığında yüzü tamamen yeşile dönmüştü. Gece uyumadan önce kullandığı ürünün cildini bu hale getirdiğini fark eden Trent, dehşeti yaşadı. Yaşadıklarını sosyal medya platformu üzerinden paylaşan isim, takipçilerini dikkatli olmaları konusunda uyardı. İşte olaya ilişkin detaylar...

Dehşeti yaşadı Bir kadın sahte bronzlaştırıcıyla korkunç bir bronzlaşma deneyimi yaşadı ve bir sabah uyandığında yüzü tamamen yeşile dönmüştü.