Dinamit patlaması sonucu tesadüfen keşfedildi! Sarkıtlarından damlayan su o hastalığa şifa oluyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde yer alan Damlataş Mağarası 1948 yılında tamamen tesadüfen keşfedilmiştir. İskele inşaatı için açılan bir taş ocağında dinamit patlaması sonucu ortaya çıkan mağara yerli ve yabancı ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor. Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası olan Damlataş günümüzde hem sağlık hem de turizm açısından büyük bir öneme sahip. Peki mağaraya ulaşım nasıl sağlanıyor? İşte merak edilen detaylar...

Sağlığa faydalarıyla tanınıyor Damlataş Mağarası özellikle astım hastaları için sunduğu faydalarıyla ünlüdür. İçerideki yüksek nem oranı sabit 22 derece sıcaklık ve temiz hava astım hastalarının rahat nefes almasına yardımcı olur. Bu nedenle birçok astım hastası doktor tavsiyesiyle mağarayı ziyaret edip belirli süreler burada vakit geçirmeyi tercih ediyor.