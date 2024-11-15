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Dinamit patlaması sonucu tesadüfen keşfedildi! Sarkıtlarından damlayan su o hastalığa şifa oluyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan Damlataş Mağarası şifalı sarkıtları ile yerli ve yabancı turistleri kendine çekiyor. Öyle ki bu sarkıtlar birçok hastalığa şifa oluyor. Peki Damlataş Mağarası'na nasıl gidilir? Şehir merkezine uzaklığı ne? Hangi hastalığa şifa oluyor? İşte merak edilen detaylar...

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Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 17:01 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 17:01
Dinamit patlaması sonucu tesadüfen keşfedildi! Sarkıtlarından damlayan su o hastalığa şifa oluyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde yer alan Damlataş Mağarası 1948 yılında tamamen tesadüfen keşfedilmiştir. İskele inşaatı için açılan bir taş ocağında dinamit patlaması sonucu ortaya çıkan mağara yerli ve yabancı ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor. Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası olan Damlataş günümüzde hem sağlık hem de turizm açısından büyük bir öneme sahip. Peki mağaraya ulaşım nasıl sağlanıyor? İşte merak edilen detaylar...

Dinamit patlaması sonucu tesadüfen keşfedildi! Sarkıtlarından damlayan su o hastalığa şifa oluyor

Sağlığa faydalarıyla tanınıyor

Damlataş Mağarası özellikle astım hastaları için sunduğu faydalarıyla ünlüdür. İçerideki yüksek nem oranı sabit 22 derece sıcaklık ve temiz hava astım hastalarının rahat nefes almasına yardımcı olur. Bu nedenle birçok astım hastası doktor tavsiyesiyle mağarayı ziyaret edip belirli süreler burada vakit geçirmeyi tercih ediyor.

Dinamit patlaması sonucu tesadüfen keşfedildi! Sarkıtlarından damlayan su o hastalığa şifa oluyor

Mağaranın keşfi ve oluşumu merak uyandırıyor

Damlataş Mağarası Alanya'nın İskele bölgesinde bir taş ocağının inşaatı sırasında dinamit patlaması sonucu ortaya çıkmıştır. Bu patlama sayesinde keşfedilen mağara hem doğal oluşumları hem de sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Mağaranın iç kısmı ziyaretçilerine adeta doğal bir terapi sunuyor.

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