Romanya'da inşa edilen dev yolcu gemisinin ön bölümü Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen yolcu gemisinin ön kısmı, diğer parçalarıyla birleştirilmesi için İtalya'nın Monfalcone Limanı'na götürülmek üzere Ege Denizi'ne açıldı.