Bahçeye çıktı görünce şoka girdi! Yer: Çanakkale
Hava sıcaklıklarının birden artması ile birlikte kış uykusundan uyanan yılanlar, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşları tedirgin ediyor. Son olarak Çanakkale Biga'da görülen yılan bölgede panik yarattı. Bahçede yılan gören ev sahibi büyük korku yaşadı. İşte detaylar...
Olay bu sabah saatlerinde Çanakkale'nin Biga ilçesi Balıklıçeşme Köyü'nde yaşandı. Bahçeye çay içmeye çıkan Sebahat Erol bir ses duydu. Torunlarına ait bisikletlerin yanında bir yılan olduğunu fark eden Erol, hemen eşi Halil Erol'u çağırdı.
O ANLAR KAMERADA
Bahçede çay içtiği sırada yılanı gördüğünü anlatan Sebahat Erol, "Bahçede oturdum çay içiyordum. Bir baktım yılan. Hemen eşimi çağırdım. Henüz yavruydu. Eşim yılanı yakaladı." dedi. O anlar ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.