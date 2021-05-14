Bahçeye çıktı görünce şoka girdi! Yer: Çanakkale

Olay bu sabah saatlerinde Çanakkale'nin Biga ilçesi Balıklıçeşme Köyü'nde yaşandı. Bahçeye çay içmeye çıkan Sebahat Erol bir ses duydu. Torunlarına ait bisikletlerin yanında bir yılan olduğunu fark eden Erol, hemen eşi Halil Erol'u çağırdı.

O ANLAR KAMERADA

Bahçede çay içtiği sırada yılanı gördüğünü anlatan Sebahat Erol, "Bahçede oturdum çay içiyordum. Bir baktım yılan. Hemen eşimi çağırdım. Henüz yavruydu. Eşim yılanı yakaladı." dedi. O anlar ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.