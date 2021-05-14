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Bahçeye çıktı görünce şoka girdi! Yer: Çanakkale

Hava sıcaklıklarının birden artması ile birlikte kış uykusundan uyanan yılanlar, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşları tedirgin ediyor. Son olarak Çanakkale Biga'da görülen yılan bölgede panik yarattı. Bahçede yılan gören ev sahibi büyük korku yaşadı. İşte detaylar...

14.05.2021 12:52 - Son Güncelleme: 14.05.2021 12:52
Bahçeye çıktı görünce şoka girdi! Yer: Çanakkale

Olay bu sabah saatlerinde Çanakkale'nin Biga ilçesi Balıklıçeşme Köyü'nde yaşandı. Bahçeye çay içmeye çıkan Sebahat Erol bir ses duydu. Torunlarına ait bisikletlerin yanında bir yılan olduğunu fark eden Erol, hemen eşi Halil Erol'u çağırdı.

O ANLAR KAMERADA
Bahçede çay içtiği sırada yılanı gördüğünü anlatan Sebahat Erol, "Bahçede oturdum çay içiyordum. Bir baktım yılan. Hemen eşimi çağırdım. Henüz yavruydu. Eşim yılanı yakaladı." dedi. O anlar ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bahçeye çıktı görünce şoka girdi! Yer: Çanakkale

Özellikle park ve bahçe alanlarında ortaya çıkan yılanları gören vatandaşlar korku içinde itfaiye ve zabıta ekiplerine haber veriyor.

Bahçeye çıktı görünce şoka girdi! Yer: Çanakkale

Son olarak Bursa'da görülen yılan, girdiği iş yerinde büyük korkuya neden oldu.

Bahçeye çıktı görünce şoka girdi! Yer: Çanakkale

Bursa'da bir iş yerine giren 2 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Bahçeye çıktı görünce şoka girdi! Yer: Çanakkale

Gemlik ilçesi Kurtul Mahallesi Kurtul Sokak'ta Sezer Dinçer'e ait iş yerine yılan girdi.

Yılanı fark eden Dinçer, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmanın ardından televizyonun arkasına giren yılanı çıkardı. 2 metre uzunluğundaki yılan, doğaya salındı.