Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. O günden sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Rojin Kabaiş'in cansız bedeni, 15 Ekim salı günü, kaybolduğu sahilden yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, Tuşba ilçesine bağlı özellikle yazlıkların bulunduğu kırsal Mollakasım Mahallesi sahilinde, bahçe sulamaya gelen Mehmet Emin Ankay tarafından bulundu.

Geçtiğimiz gün Diyarbakır'da defnedilen Rojin'in intihar mı ettiği yoksa bir cinayete mi kurban gittiği kafalarda soru işareti olarak yer edinirken, olaya ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.