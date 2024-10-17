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Rojin'in ölümünde yeni detaylar! Son aramaları herkesi şaşırttı: Ölen kişinin banka hesabındaki para ne olur?

21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş, Van'da 27 Eylül günü ortadan kaybolmuştu. Rojin'in cansız bedenine tam 18 gün sonra ulaşıldı. Geçtiğimiz gün defnedilen Rojin'in trajik ölümüyle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Rojin'in Google'da yaptığı son aramalar herkesi şok ederken, kütüphaneden aldığı son kitap da dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :17 Ekim 2024 , 12:09 Güncelleme Tarihi :17 Ekim 2024 , 12:29
Rojin’in ölümünde yeni detaylar! Son aramaları herkesi şaşırttı: Ölen kişinin banka hesabındaki para ne olur?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. O günden sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Rojin Kabaiş'in cansız bedeni, 15 Ekim salı günü, kaybolduğu sahilden yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, Tuşba ilçesine bağlı özellikle yazlıkların bulunduğu kırsal Mollakasım Mahallesi sahilinde, bahçe sulamaya gelen Mehmet Emin Ankay tarafından bulundu.

Rojin’in ölümünde yeni detaylar! Son aramaları herkesi şaşırttı: Ölen kişinin banka hesabındaki para ne olur?

Geçtiğimiz gün Diyarbakır'da defnedilen Rojin'in intihar mı ettiği yoksa bir cinayete mi kurban gittiği kafalarda soru işareti olarak yer edinirken, olaya ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.

Rojin’in ölümünde yeni detaylar! Son aramaları herkesi şaşırttı: Ölen kişinin banka hesabındaki para ne olur?

Rojin Kabaiş'in kaybolmadan önce Google'da yaptığı arama geçmişi ve kütüphaneden okumak için aldığı son kitaba ulaşıldı.

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