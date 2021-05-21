Rize'de 30 bin kişiye koronavirüs uyarısı

Çay bahçesinde çalışmanın ve çay toplamanın incelikleri var. Bazen bir şekilde gelen bu kardeşlerimizi biz vakıflardan yardım ederek geri göndermek zorunda da kalıyoruz. İnsanları bu konuda da uyarmak lazım. Mutlaka önceden müstahsillerle irtibatı sağlamalılar.