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Rize'de 30 bin kişiye koronavirüs uyarısı

Doğu Karadeniz'de başlayan çay tarımı için Rize'ye büyük kentlerden gelen yaklaşık 30 bin kişiye salgın tedbirlerine uymaları çağrısı yapıldı. Vali Kemal Çeber, "Başta İstanbul olmak üzere hastalık yoğun olan illerden 30 bine yakın hemşehrimizin Rize'ye geldiğini biliyoruz. Çay hasadını pandemi kurallarına uygun yürütmezsek yeniden sıkıntılı sürece girebiliriz" dedi.

21.05.2021 09:49 - Son Güncelleme: 21.05.2021 09:49
Rize'de 30 bin kişiye koronavirüs uyarısı

Doğu Karadeniz'de başlayan çay tarımı için Rize'ye büyük kentlerden yaklaşık 30 bin kişi geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle yabancı işçilerin gelemediği kentte üreticiler, ailece çay bahçelerine girdi. Ancak kentte artan insan yoğunluğu üzerine salgın tedbirlerine uyulması çağrısı yinelendi.

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Rize'de 30 bin kişiye koronavirüs uyarısı

Rize Valisi Kemal Çeber, çay hasadı için kente gelenlerin yoğunluk oluşturduğunu belirterek ilgili kurumlarca pandemi nedeniyle her türlü tedbirin alındığını söyledi. Vali Çeber, "Başta İstanbul olmak üzere hastalık yoğun olan illerden 30 bine yakın hemşehrimizin Rize'ye geldiğini ve gelmekte olduğunu biliyoruz.

Rize'de 30 bin kişiye koronavirüs uyarısı

Çay faaliyetlerimizi pandemi kurallarına uygun yürütmezsek vakalarda ciddi anlamda düşüş sağlamamıza rağmen yeniden sıkıntılı bir sürece gireriz. Hemşehrilerimizden kurallara hassas olarak uymalarını rica ediyorum. Özellikle dışarıdan gelen hemşehrilerimizin geldiklerinde konakladıkları evler ve çay bahçeleri içerisinde kendilerini mümkün olduğu kadar izole ederek, kurallara uyarak çayı toplamalarını rica ediyorum" dedi.

Rize'de 30 bin kişiye koronavirüs uyarısı

'300 TL YEVMİYEYİ DUYAN GELMEK İSTİYOR'
Çay tarımında günlük 300 TL yevmiye olduğunu duyanların kentte gelmeye çalıştığını anlatan Vali Çeber, şunları dedi:
"Basına yansıyan haberler tarım sektöründe çalışmak isteyen insanları özendiriyor. Çay işi çok sıradan yapılabilecek bir iş değil.

Rize'de 30 bin kişiye koronavirüs uyarısı

Çay bahçesinde çalışmanın ve çay toplamanın incelikleri var. Bazen bir şekilde gelen bu kardeşlerimizi biz vakıflardan yardım ederek geri göndermek zorunda da kalıyoruz. İnsanları bu konuda da uyarmak lazım. Mutlaka önceden müstahsillerle irtibatı sağlamalılar.